JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:01 Tunis

السجن أربعة أشهر في حق العياشي الزمال وسوار البرقاوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0582962b6535.48077128_nqhoefpligkmj.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 09:01 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قضت الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدة أربعة أشهر في حق المرشح الرئاسي السابق العياشي الزمال وسوار البرقاوي المكلفة بحملته الانتخابية.

ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت محكمة التعقيب التونسية قد نقضت حكما استئنافيا سابقا قضى بسجن العياشي الزمال وسوار البرقاوي، مع إحالة الملف مجددا على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه بهيئة قضائية مغايرة.


وبعد المفاوضة، قررت الدائرة الجناحية الإبقاء على الإدانة في حق المتهمين، مع التخفيف من العقوبة السجنية من سبعة أشهر إلى أربعة أشهر لكل واحد منهما.


ويواجه المترشح السابق العياشي زمال والموقوف منذ 4 سبتمبر 2024، عدة أحكام سجنية في حقه في عدد من المحاكم في مختلف أنحاء البلاد، من أجل شبهات افتعال تزكيات وملفات أخرى...
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329250

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:21
16:04
12:23
05:13
03:31
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
26°-17
23°-15
24°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/05)     2695,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/05)   28100 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>