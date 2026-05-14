السجن أربعة أشهر في حق العياشي الزمال وسوار البرقاوي

قضت الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدة أربعة أشهر في حق المرشح الرئاسي السابق العياشي الزمال وسوار البرقاوي المكلفة بحملته الانتخابية.ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت محكمة التعقيب التونسية قد نقضت حكما استئنافيا سابقا قضى بسجن العياشي الزمال وسوار البرقاوي، مع إحالة الملف مجددا على محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر فيه بهيئة قضائية مغايرة.وبعد المفاوضة، قررت الدائرة الجناحية الإبقاء على الإدانة في حق المتهمين، مع التخفيف من العقوبة السجنية من سبعة أشهر إلى أربعة أشهر لكل واحد منهما.ويواجه المترشح السابق العياشي زمال والموقوف منذ 4 سبتمبر 2024، عدة أحكام سجنية في حقه في عدد من المحاكم في مختلف أنحاء البلاد، من أجل شبهات افتعال تزكيات وملفات أخرى...