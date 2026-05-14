JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:22 Tunis

بطولة اوكرانيا: التونسي علاء غرام هداف مع فريقه شاختار ضد نادي اوبولون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a059605465983.20927261_fhgkmpeqinolj.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 10:25 قراءة: 0 د, 41 ث
      
ساهم أمس الاربعاء المدافع التونسي علاء غرام في انتصار فريقه شاختار دونيتسك على نادي اوبولون بنتيجة 3-1، خلال الجولة الثامنة والعشرين من البطولة الاوكرانية لكرة القدم، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 14 من تصويبة ساحقة من خارج منطقة الجزاء.
وخاض غرام المباراة أساسيا في خطة ظهير أيمن، قبل ان يتم تغييره في الدقيقة 83.
وبهذا الانتصار، عزّز شاختار الذي يدربه التركي اردا توران صدارته جدول الترتيب برصيد 69 نقطة قبل جولتين من اختتام مشوار البطولة التي ضمن التتويج بلقبها منذ الجولة الفارطة.


ويعدّ لقب بطولة الموسم الجاري هو اللقب الثاني لعلاء غرام في موسمه الثاني مع شاختار، اثر تتويجه خلال الموسم الفارط بلقب كأس اوكرانيا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329256

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:21
16:04
12:23
05:13
03:31
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
26°-17
23°-15
24°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/05)     2646,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/05)   28063 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>