بطولة اوكرانيا: التونسي علاء غرام هداف مع فريقه شاختار ضد نادي اوبولون

ساهم أمس الاربعاء المدافع التونسي علاء غرام في انتصار فريقه شاختار دونيتسك على نادي اوبولون بنتيجة 3-1، خلال الجولة الثامنة والعشرين من البطولة الاوكرانية لكرة القدم، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 14 من تصويبة ساحقة من خارج منطقة الجزاء.وخاض غرام المباراة أساسيا في خطة ظهير أيمن، قبل ان يتم تغييره في الدقيقة 83.وبهذا الانتصار، عزّز شاختار الذي يدربه التركي اردا توران صدارته جدول الترتيب برصيد 69 نقطة قبل جولتين من اختتام مشوار البطولة التي ضمن التتويج بلقبها منذ الجولة الفارطة.ويعدّ لقب بطولة الموسم الجاري هو اللقب الثاني لعلاء غرام في موسمه الثاني مع شاختار، اثر تتويجه خلال الموسم الفارط بلقب كأس اوكرانيا.