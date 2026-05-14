JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:22 Tunis

الشروع في محاكمة نجيب إسماعيل وعادل وفتحي جنيح في قضية فساد مالي وديواني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 11:22 قراءة: 0 د, 44 ث
      
شرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الخميس 14 ماي 2026، في استنطاق رجال الأعمال نجيب إسماعيل وعادل جنيح وفتحي جنيح إلى جانب عدد من الموظفين السابقين، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وجرائم ديوانية.

ويواجه المتهمون تهما تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، إضافة إلى المشاركة في ذلك.


ويذكر أن رجل الأعمال نجيب إسماعيل سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 27 سنة، فيما حوكم عادل جنيح بالسجن لمدة 30 سنة، كما قضت المحكمة بالسجن 30 سنة في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد في قضية أخرى تعلقت بشبهات تلقي رشوة بقيمة 6 ملايين دينار من رجل الأعمال نجيب إسماعيل، مقابل التدخل لفائدته في إحدى القضايا المنشورة ضده، في ما اعتبر إضرارا بمصالح الدولة التونسية وإخلالا بسير العدالة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329258

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:21
16:04
12:23
05:13
03:31
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
26°-17
23°-15
24°-14
25°-14
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/05)     2646,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/05)   28063 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>