الشروع في محاكمة نجيب إسماعيل وعادل وفتحي جنيح في قضية فساد مالي وديواني

شرعت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الخميس 14 ماي 2026، في استنطاق رجال الأعمال نجيب إسماعيل وعادل جنيح وفتحي جنيح إلى جانب عدد من الموظفين السابقين، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وجرائم ديوانية.ويواجه المتهمون تهما تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، إضافة إلى المشاركة في ذلك.ويذكر أن رجل الأعمال نجيب إسماعيل سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 27 سنة، فيما حوكم عادل جنيح بالسجن لمدة 30 سنة، كما قضت المحكمة بالسجن 30 سنة في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد في قضية أخرى تعلقت بشبهات تلقي رشوة بقيمة 6 ملايين دينار من رجل الأعمال نجيب إسماعيل، مقابل التدخل لفائدته في إحدى القضايا المنشورة ضده، في ما اعتبر إضرارا بمصالح الدولة التونسية وإخلالا بسير العدالة.