JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:32 Tunis

وزارة الدّاخلية تتخذ اجراءات مرورية بمناسبة مقابلة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الخميس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/646491588265e8.72897639_fmhpjelnkgqio.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 16:18 قراءة: 1 د, 45 ث
      
اتخذت وزارة الداخلية جملة من الإجراءات المرورية، بمناسبة مقابلة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستجري عشية الغد بملعب حمادي العقربي برادس بين النادي الإفريقي والأولمبي الباجي.

وتتمثل هذه الإجراءات ، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، في تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيـة رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهـراء بدايـة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الثّامنة ليلا ، ما عدى القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول.


وأضافت الوزارة أنه سيتم فتح أبواب الملعـب على الساعـة الواحدة ظهرا ويستحسن القدوم في أوقـات مبكرة، ويتعيـن على حاملـي التذاكر والاشتراكات الاستظهـار بهـا وجوبا بجميـع البوابات المتقدمـة (مدخل الملعب من ناحية السريعة - مفترق وادي مليان - مفترق BSB - مفترق نوبو).


وتجنبا للاكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرياضية أعلمت الدّاخلية أنه تم تخصيص المأوى الشمالي لحاملي الاشتراكات والتذاكر"VIRAGE " وحاملي الاشتراكات "PELOUSE " ويمكن الوصول إليه
عبر محول الملعب ثم المدخل الرئيسي ثم يسارا باتجاه المأوى الشمالي أو عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الانعراج يمينا اتجاه المأوى الشمالي.

كما تم تخصيص المأوى الجنوبي لحاملي الاشتراكات والتذاكر "ENCEINTE - TRIBUNE " وحاملي التذاكـر " PELOUSe" ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية ثم مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتـون وعبر الطريق الوطنية رقم 1 فمفترق شوشة رادس ثم مفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتــون، وكذلك عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي.

ودعت الوزارة كافّة الجماهير الرياضية إلى إيواء سياراتهم داخل المآوي المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير، مشيرة إلى أنّ الدخول إلـــى المآوي الشرفية عبـــر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات ( loges ) والصحفيين، مؤكدة ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياقة المتهـــورة والسلوكيات الخطيرة.

وأوصت مستعملي الطريق الى تجنب استعمال الطريق الرابطة بين رادس والزهراء مرورا بمفترق فرحات حشاد (نوبو) أثناء خروج الجماهير الرياضية ، داعية قاصدي المدينة الجديدة والياسمينات إلى المرور عبر محول السان جاك عوضا عن شوشة رادس كما يستحسن استعمال طريق السريعة الجنوبية مرورا بقنطرة وادي مليان لقاصدي الضاحية الجنوبية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329206

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
11.32 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
28°-15
26°-18
23°-16
23°-16
  • Avoirs en devises 25733,7
  • (12/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40455 DT
  • (12/05)
  • 1 $ = 2,87022 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/05)     2695,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/05)   28100 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>