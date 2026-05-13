وزارة الدّاخلية تتخذ اجراءات مرورية بمناسبة مقابلة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الخميس

اتخذت وزارة الداخلية جملة من الإجراءات المرورية، بمناسبة مقابلة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستجري عشية الغد بملعب حمادي العقربي برادس بين النادي الإفريقي والأولمبي الباجي.وتتمثل هذه الإجراءات ، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، في تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيـة رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهـراء بدايـة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الثّامنة ليلا ، ما عدى القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول.وأضافت الوزارة أنه سيتم فتح أبواب الملعـب على الساعـة الواحدة ظهرا ويستحسن القدوم في أوقـات مبكرة، ويتعيـن على حاملـي التذاكر والاشتراكات الاستظهـار بهـا وجوبا بجميـع البوابات المتقدمـة (مدخل الملعب من ناحية السريعة - مفترق وادي مليان - مفترق BSB - مفترق نوبو).وتجنبا للاكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرياضية أعلمت الدّاخلية أنه تم تخصيص المأوى الشمالي لحاملي الاشتراكات والتذاكر"VIRAGE " وحاملي الاشتراكات "PELOUSE " ويمكن الوصول إليهعبر محول الملعب ثم المدخل الرئيسي ثم يسارا باتجاه المأوى الشمالي أو عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الانعراج يمينا اتجاه المأوى الشمالي.كما تم تخصيص المأوى الجنوبي لحاملي الاشتراكات والتذاكر "ENCEINTE - TRIBUNE " وحاملي التذاكـر " PELOUSe" ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية ثم مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتـون وعبر الطريق الوطنية رقم 1 فمفترق شوشة رادس ثم مفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتــون، وكذلك عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الانعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي.ودعت الوزارة كافّة الجماهير الرياضية إلى إيواء سياراتهم داخل المآوي المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير، مشيرة إلى أنّ الدخول إلـــى المآوي الشرفية عبـــر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات ( loges ) والصحفيين، مؤكدة ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياقة المتهـــورة والسلوكيات الخطيرة.وأوصت مستعملي الطريق الى تجنب استعمال الطريق الرابطة بين رادس والزهراء مرورا بمفترق فرحات حشاد (نوبو) أثناء خروج الجماهير الرياضية ، داعية قاصدي المدينة الجديدة والياسمينات إلى المرور عبر محول السان جاك عوضا عن شوشة رادس كما يستحسن استعمال طريق السريعة الجنوبية مرورا بقنطرة وادي مليان لقاصدي الضاحية الجنوبية.