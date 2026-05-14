البيت الأبيض: ترامب وشي يتفقان على إبقاء هرمز مفتوحا ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي

Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 09:59
      
وكالات - أعلن البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ ناقشا خلال اجتماعهما تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الصينية.

وتوصل الرئيسان إلى توافق على موقفين بارزين: ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.


وخلال الاجتماع الذي امتد نحو ساعتين وربع الساعة، أكد شي أن الحروب التجارية "لا يوجد فيها فائز"، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين "مفيدة للطرفين".


وقال بحسب ما نقلته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "لقد أنتجت فرقنا الاقتصادية والتجارية نتائج متوازنة وإيجابية بشكل عام، وهذا خبر سار لشعبي البلدين وللعالم."

وأضافت ماو في منشور على منصة "إكس" أن "الجانبين يجب أن يحافظا معا على الزخم الجيد الذي عملا بجد لخلقه."

وتطرقت المحادثات إلى عدد من أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين واشنطن وبكين، وكان ملف تايوان في المقدمة إذ وصفه شي بأنه "القضية الأكثر أهمية"، محذرا من أن القوتين العظميين قد تنتهيان إلى صراع مباشر إذا لم تتعامل الولايات المتحدة مع هذه القضية "بحذر". وشدد الرئيس الصيني على ضرورة الاستقرار وما وصفه بـ"المنافسة المعتدلة" في إطار العلاقة بين البلدين.

وناقش الزعيمان أيضا الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية. وكان ترامب قد أبدى شكوكا مسبقا حول ما إذا كان الزعيمان سيتطرقان إلى الحرب على إيران.

وعلى الصعيد الاقتصادي، رحّب شي بـ"مشاركة أعمق للشركات الأمريكية في مسيرة الإصلاح والانفتاح الصينية"، وأثنى على الاجتماعات التي عقدتها الفرق الاقتصادية للبلدين في اليوم السابق.

وقدّم ترامب بدوره قادة الأعمال الذين أحضرهم معه ضمن وفده، وشجّعهم بنشاط على "توسيع التعاون مع الصين"، وإن ظل مدى هذا التوسع غير واضح بالنسبة لعمالقة الذكاء الاصطناعي الأمريكيين من أمثال إنفيديا.

وخلص شي إلى الدعوة باستخدام القنوات المتاحة للاتصالات السياسية والدبلوماسية والعسكرية بين البلدين بصورة كاملة، بما في ذلك توسيع التعاون في مجال إنفاذ القانون.
