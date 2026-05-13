القضاء يصدر حكما في حق مغنى الراب سمارا

قضت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، باقرار الحكم الابتدائي الصادر حق مغنى الراب سمارا والمتمثل في سجنه لمدة ستة أشهر مع خطية مالية قدرها 500 دينار وذلك في القضية المتهم فيها بحيازة مادة مخدرة بسجن ايقافه بالمرناقية .وللاشارة فان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد اصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق فنان الراب "سمارا"،على خلفية القضية المذكورة في حين قرر القاضي إطلاق سراح والدته وشقيقته بعد استنطاقهما، حيث كانتا موقوفتين على ذمة التحقيق على ذمة القضية المذكورة.وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر موقوف بالسجن منذ سنة 2025، في إطار قضية أخرى تتعلق باتهامه بالنشاط ضمن شبكة لترويج المخدرات.