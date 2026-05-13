ترمب يؤكد وجود اتصالات مباشرة مع طهران والصين تدعو باكستان لتكثيف الوساطة

في اليوم الـ75 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن واشنطن تسعى إلى التوصل لـ”اتفاق جيد” مع طهران، مشددا على رفضه امتلاك إيران سلاحا نوويا.وقال ترمب، في تصريحات للصحفيين، إن هناك اتصالات مباشرة جارية بين الولايات المتحدة وإيران، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الاتصالات أو مستواها.وفي سياق التحركات الدبلوماسية، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى “تكثيف” جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، مؤكدا استعداد الصين لمواصلة دعم المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد.من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن كلفة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ارتفعت إلى نحومنذ بداية المواجهة.وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلوإصابةمنذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي.في المقابل، نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن شروط إيران لاستئناف المفاوضات تشمل تعويض أضرار الحرب والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز.كما تعهد الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم بعدم “ترك الميدان”، مؤكدا أن الحزب سيحوّل المواجهة إلى “جحيم” بالنسبة لإسرائيل، وفق تعبيره.