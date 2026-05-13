JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 06:45 Tunis

ترمب يؤكد وجود اتصالات مباشرة مع طهران والصين تدعو باكستان لتكثيف الوساطة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a021ce1a70b41.82052854_mnigohejlpfqk.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 06:18 قراءة: 0 د, 52 ث
      
في اليوم الـ75 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن واشنطن تسعى إلى التوصل لـ”اتفاق جيد” مع طهران، مشددا على رفضه امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وقال ترمب، في تصريحات للصحفيين، إن هناك اتصالات مباشرة جارية بين الولايات المتحدة وإيران، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الاتصالات أو مستواها.


وفي سياق التحركات الدبلوماسية، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى “تكثيف” جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، مؤكدا استعداد الصين لمواصلة دعم المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد.


من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن كلفة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ارتفعت إلى نحو 29 مليار دولار منذ بداية المواجهة.

وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 18 ضابطا وجنديا وإصابة 910 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي.

في المقابل، نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن شروط إيران لاستئناف المفاوضات تشمل تعويض أضرار الحرب والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز.

كما تعهد الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم بعدم “ترك الميدان”، مؤكدا أن الحزب سيحوّل المواجهة إلى “جحيم” بالنسبة لإسرائيل، وفق تعبيره.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329183

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
28°-14
27°-17
23°-17
23°-14
  • Avoirs en devises 25733,7
  • (12/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40455 DT
  • (12/05)
  • 1 $ = 2,87022 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/05)     2814,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/05)   28134 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>