JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:46 Tunis

صدمة للعراق قبل المونديال.. رفض دخول 5 لاعبين إلى أمريكا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a042cc6d016a9.15964393_eojhpmqfikgln.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 08:46 قراءة: 1 د, 43 ث
      
تلقى المنتخب العراقي صدمة قبل انطلاق مونديال 2026 بعد تداول تقارير إعلامية تفيد برفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات دخول لـ5 من لاعبي الفريق ما يهدد مشاركتهم في البطولة المرتقبة.

وبحسب ما نقله حساب Futbol de Inglaterra على منصة "إكس"، عن مصادر إعلامية عراقية، فإن من بين اللاعبين الذين شملهم قرار الرفض المهاجم علي الحمادي، المحترف في صفوف لوتون تاون الإنجليزي، والذي لعب دورا مهما في مشوار التأهل بعدما سجل هدفا حاسما أمام بوليفيا في الملحق المؤهل للمونديال.


وأشارت التقارير إلى أن القرار أثار حالة من القلق داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم والجهاز الفني، خاصة مع ضيق الوقت قبل انطلاق البطولة، واحتمال تأثير غياب هذا العدد من اللاعبين على جاهزية المنتخب وتوازنه الفني.


كما أوضحت أن الجهات الرسمية لم تقدم حتى الآن توضيحات حول أسباب رفض التأشيرات، بينما تتواصل المحاولات العراقية لإيجاد حل سريع يضمن لحاق اللاعبين ببعثة المنتخب.

في المقابل، تلقى المنتخب العراقي دفعة إيجابية بعد حصوله على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لضم لاعبين جدد إلى قائمته المشاركة في المونديال، وهما أحمد قاسم وداريو نامو، اللذان ينشطان في الدوريين الأمريكي والاسكتلندي.

ويبلغ أحمد قاسم 22 عاما، ولد في السويد وسبق له تمثيل منتخباتها السنية قبل انتقاله إلى نادي ناشفيل الأمريكي، بينما يبلغ داريو نامو 20 عاما، ولد في فنلندا وسبق له تمثيل منتخباتها للشباب.

ويأتي انضمام الثنائي في إطار اللوائح المعتمدة من "فيفا" المتعلقة بتغيير الجنسية الرياضية وفق الأصول العائلية، ما يعزز خيارات المنتخب العراقي قبل البطولة.

وكان "أسود الرافدين" حسموا تأهلهم إلى كأس العالم 2026 في مارس الماضي، في إنجاز تاريخي هو الأول منذ 40 عاما، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت الفريق خلال مشوار التصفيات.

ويخوض المنتخب العراقي غمار المونديال ضمن مجموعة قوية تضم فرنسا والنرويج والسنغال، في اختبار صعب لطموحات الفريق في ظهوره العالمي المنتظر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329188

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet27°
20° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
28°-14
27°-16
18°-16
23°-14
  • Avoirs en devises 25733,7
  • (12/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40455 DT
  • (12/05)
  • 1 $ = 2,87022 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/05)     2814,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/05)   28134 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>