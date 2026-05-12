كأس أمم إفريقيا للأصاغر تحت 17 سنة: البرنامج الكامل للمباريات

Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 15:09
      
تنطلق يوم الأربعاء 13 ماي الجاري بالمغرب منافسات كأس أمم إفريقيا للأصاغر تحت 17 سنة 2026، التي تتواصل إلى غاية 2 جوان المقبل، وذلك بمشاركة أبرز المنتخبات الإفريقية في هذه الفئة العمرية.

وستقام مباريات البطولة على ملاعب ملعب مولاي الحسن ومركب محمد السادس لكرة القدم، وفق التوقيت المحلي لتونس.


دور المجموعات

الأربعاء 13 ماي

* تونس تحت 17 سنة – المغرب تحت 17 سنة
الساعة 20:00 – ملعب مولاي الحسن

* مصر تحت 17 سنة – إثيوبيا تحت 17 سنة
الساعة 14:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)

* كوت ديفوار تحت 17 سنة – الكاميرون تحت 17 سنة
الساعة 14:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)

* أوغندا تحت 17 سنة – جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت 17 سنة
الساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 8)

الخميس 14 ماي

* مالي تحت 17 سنة – أنغولا تحت 17 سنة
الساعة 14:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)

* تنزانيا تحت 17 سنة – موزمبيق تحت 17 سنة
الساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)

* السنغال تحت 17 سنة – جنوب إفريقيا تحت 17 سنة
الساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 8)

* الجزائر تحت 17 سنة – غانا تحت 17 سنة
الساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)

السبت 16 ماي

* تونس تحت 17 سنة – مصر تحت 17 سنة
الساعة 14:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)

* إثيوبيا تحت 17 سنة – المغرب تحت 17 سنة
الساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 8)

* الكاميرون تحت 17 سنة – أوغندا تحت 17 سنة
الساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)

* جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت 17 سنة – كوت ديفوار تحت 17 سنة
الساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)

الأحد 17 ماي

* أنغولا تحت 17 سنة – تنزانيا تحت 17 سنة
الساعة 14:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)

* موزمبيق تحت 17 سنة – مالي تحت 17 سنة
الساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 8)

* جنوب إفريقيا تحت 17 سنة – الجزائر تحت 17 سنة
الساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)

* غانا تحت 17 سنة – السنغال تحت 17 سنة
الساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)

الثلاثاء 19 ماي

* المغرب تحت 17 سنة – مصر تحت 17 سنة
الساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 8)

* تونس تحت 17 سنة – إثيوبيا تحت 17 سنة
الساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)

* كوت ديفوار تحت 17 سنة – أوغندا تحت 17 سنة
الساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)

* الكاميرون تحت 17 سنة – جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت 17 سنة
الساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)

الأربعاء 20 ماي

* مالي تحت 17 سنة – تنزانيا تحت 17 سنة
الساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 8)

* أنغولا تحت 17 سنة – موزمبيق تحت 17 سنة
الساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)

* السنغال تحت 17 سنة – الجزائر تحت 17 سنة
الساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)

* جنوب إفريقيا تحت 17 سنة – غانا تحت 17 سنة
الساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)

الأدوار الإقصائية

* مباريات الملحق: 23 ماي
* الدور ربع النهائي: 24 ماي
* نصف النهائي: 28 ماي
* مباراة المركز الثالث: 1 جوان
* النهائي: 2 جوان بملعب مولاي الحسن.
