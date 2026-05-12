كأس أمم إفريقيا للأصاغر تحت 17 سنة: البرنامج الكامل للمباريات

تنطلق يوم الأربعاء 13 ماي الجاري بالمغرب منافسات كأس أمم إفريقيا للأصاغر تحت 17 سنة 2026، التي تتواصل إلى غاية 2 جوان المقبل، وذلك بمشاركة أبرز المنتخبات الإفريقية في هذه الفئة العمرية.وستقام مباريات البطولة على ملاعب ملعب مولاي الحسن ومركب محمد السادس لكرة القدم، وفق التوقيت المحلي لتونس.* تونس تحت 17 سنة – المغرب تحت 17 سنةالساعة 20:00 – ملعب مولاي الحسن* مصر تحت 17 سنة – إثيوبيا تحت 17 سنةالساعة 14:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)* كوت ديفوار تحت 17 سنة – الكاميرون تحت 17 سنةالساعة 14:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)* أوغندا تحت 17 سنة – جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت 17 سنةالساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 8)* مالي تحت 17 سنة – أنغولا تحت 17 سنةالساعة 14:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)* تنزانيا تحت 17 سنة – موزمبيق تحت 17 سنةالساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)* السنغال تحت 17 سنة – جنوب إفريقيا تحت 17 سنةالساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 8)* الجزائر تحت 17 سنة – غانا تحت 17 سنةالساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)* تونس تحت 17 سنة – مصر تحت 17 سنةالساعة 14:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)* إثيوبيا تحت 17 سنة – المغرب تحت 17 سنةالساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 8)* الكاميرون تحت 17 سنة – أوغندا تحت 17 سنةالساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)* جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت 17 سنة – كوت ديفوار تحت 17 سنةالساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)* أنغولا تحت 17 سنة – تنزانيا تحت 17 سنةالساعة 14:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)* موزمبيق تحت 17 سنة – مالي تحت 17 سنةالساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 8)* جنوب إفريقيا تحت 17 سنة – الجزائر تحت 17 سنةالساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)* غانا تحت 17 سنة – السنغال تحت 17 سنةالساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)* المغرب تحت 17 سنة – مصر تحت 17 سنةالساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 8)* تونس تحت 17 سنة – إثيوبيا تحت 17 سنةالساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)* كوت ديفوار تحت 17 سنة – أوغندا تحت 17 سنةالساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)* الكاميرون تحت 17 سنة – جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت 17 سنةالساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)* مالي تحت 17 سنة – تنزانيا تحت 17 سنةالساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 8)* أنغولا تحت 17 سنة – موزمبيق تحت 17 سنةالساعة 17:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)* السنغال تحت 17 سنة – الجزائر تحت 17 سنةالساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 11)* جنوب إفريقيا تحت 17 سنة – غانا تحت 17 سنةالساعة 20:00 – مركب محمد السادس (ملعب 3)* مباريات الملحق: 23 ماي* الدور ربع النهائي: 24 ماي* نصف النهائي: 28 ماي* مباراة المركز الثالث: 1 جوان* النهائي: 2 جوان بملعب مولاي الحسن.