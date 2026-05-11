قاليباف: مستعدون لكل الخيارات.. سيفاجأون

نیروهای مسلح ما آمادهٔ پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند؛ استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه، همیشه نتیجهٔ اشتباه خواهد داشت، همهٔ دنیا قبلاً این را فهمیده‌اند.

ما برای تمام گزینه‌ها آماده هستیم؛ شگفت‌زده خواهند شد. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 11, 2026

وكتب قاليباف عبر حسابه على منصة "إكس": "‏قواتنا المسلحة مستعدة للرد على أي عدوان بطريقة قائمة على الدروس المستفادة".وأضاف: "مستعدون لكل الخيارات، سيفاجأون".وختم قائلا: "الاستراتيجية والقرارات الخاطئة تنتج نتيجة خاطئة وهذا ما أدركه العالم".وفي وقت سابق، قال نائب قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني إن الرئيس الأمريكي ترامب فشل في تحقيق أهدافه تجاه إيران سواء عبر تغيير النظام أو الاستيلاء على اليورانيوم أو السيطرة على مضيق هرمز.وشدد على أن أي هجوم محتمل سيواجه برد يفوق توقعات الخصوم، في إشارة إلى جاهزية القوات البحرية للتعامل مع أي تصعيد في المنطقة.