عامان سجنا مع تأجيل التنفيذ للمنذر الحاج علي في قضية فساد مالي

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ابتدائيا حضوريا بالسجن مدة عامين اثنين مع الاسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق المنذر الحاج علي القيادي السابق بحزب نداء تونس.



وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف قررت احالة المنذر الحاج علي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمته على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة، على خلفية دراسته بالخارج أثناء عمله بوزارة التعليم العالي