الزهروني: جريمة مروعة تهز المنطقة.. "براكاج" دموي ينتهي بعامل بناء في الإنعاش

تفاصيل الواقعة





تحرك أمني سريع وإطاحة بالفاعل



شهدت منطقة الزهروني أمس واقعة اعتداء وحشية وصفت "بالدموية"، أسفرت عن تعرض عامل بناء إلى إصابات بليغة استوجبت نقله على جناح السرعة إلى غرفة العناية المركزة، وذلك إثر تعرضه لعملية "براكاج" من قبل منحرف خطير بهدف سلبه هاتفه الجوال.وتفيد المعطيات الأولية أن المتضرر، وهو عامل بناء كان في طريق عودته من عمله، فوجئ بالجاني يعترض سبيله مشهراً سلاحاً أبيض. وأمام مقاومة الضحية وتمسكه بهاتفه، استشاط المنحرف غضباً وعمد إلى تسديد طعنات غادرة في أماكن متفرقة من جسد العامل.ولم يتوقف الإجرام عند هذا الحد، بل قام المعتدي بتهشيم رأس الضحية باستعمال "قارورة بلورية"، مما تسبب له في كسور بالجمجمة ونزيف حاد أفقده الوعي، ليتركه الجاني يسبح في دمائه ويلوذ بالفرار حاملاً معه المسروق.وفور إعلامهم بالواقعة، أولت إطارات وأعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني الموضوع أهمية قصوى. وبناءً على أوصاف أدلى بها شهود عيان وتكثيف التحريات الميدانية والفنية، تم حصر الشبهة في منحرف خطير معروف بسوابقه العدلية في المنطقة.وفي وقت قياسي، نجحت الوحدات الأمنية في نصب كمين محكم أدى إلى إيقاف المظنون فيه في حالة تلبس ببعض المسروقات وحجز أداة الجريمة المستعملة في الاعتداء.وقد تم الاحتفاظ به بعد مراجعة النيابة العمومية، التي أذنت بفتح بحث تحقيقي بتهمة "محاولة القتل العمد المتبوع بالسرقة باستعمال العنف الشديد".وفقاً لمصادر طبية، فإن الحالة الصحية لعامل البناء لا تزال حرجة ، حيث يخضع لمراقبة طبية مشددة في قسم الإنعاش، وسط حالة من الاستياء والغضب بين أهالي المنطقة الذين طالبوا بتسليط أقصى العقوبات على الجاني.و تندرج هذه العملية في إطار الحملات الأمنية المستمرة التي تقوم بها وزارة الداخلية للضرب على أيدي العابثين بالأمن العام ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها.