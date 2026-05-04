‎سخاء ب 13,7 مليار دينار: كلفة دعم الطاقة في 2026 تخرج عن السيطرة

إنذار 2025 الذي لم يُؤخذ بجدية



انتقال من الضغط إلى الانفلات: 2026 سنة الحسم



مفارقة مالية واضحة



منظومة بلا توازن



تستعد تونس لإنفاقعلى دعم الطاقة في سنة واحدة.هذا الرقم لا يعكس فقط ارتفاعًا في الكلفة، بل يكشف أن منظومة الدعم بلغت مرحلة يصعب التحكم فيها.ما يحدث اليوم لم يعد مجرد ضغط مالي، بل مسار يتجه نحو فقدان السيطرة.في سنة، بلغت كلفة الدعمرغم سعر الخام المعتدل، وهو مستوى كان كافيًا للإشارة إلى ضغط متزايد على المالية العمومية.ورغم وضوح هذه المؤشرات، لم يتم إدخال تعديلات هيكلية على آليات الدعم، مما جعل المنظومة تدخل سنةدون أدوات حقيقية لامتصاص الصدمات.بسبب الحرب على إيران، تعتمد التقديرات لسنةعلى استمرار مستويات الأسعار المسجلة في أفريل، وهي فرضية تعكس واقع الأسواق الدولية، حيث لا تزال سلاسل التزويد مضطربة، وقدرات التكرير متأثرة، والضغط على المنتجات النفطية المكرّرة متواصلاً.مجموع الدعم فييتوقع أن يصل إلى. في هذا المستوى، لا يمكن الحديث عن تطور عادي في النفقات، بل عن انتقال فعلي من حالة ضغط مالي إلى حالة انفلات.الدعم ليس مبلغًا ثابتًا في الميزانية، بل كلفة تتجدد مع كل عملية استهلاك. فعند كل تعبئة بـوقود في السيارة، تتحمّل الدولة جزءًا إضافيًا يبلغ حواليفي الغازوال وفي البنزين.إضافة إلى نحوعن كل قارورة غاز منزلي.في اقتصاد يعتمد على توريد الطاقة بنسبة، يفترض أن تعكس الأسعار المحلية الكلفة الفعلية. غير أن الإبقاء على أسعار منخفضة إداريًا، مع تحمّل الدولة للفارق، يحوّل الدعم من أداة اجتماعية إلى آلية نقل مالي مفتوحة.هذا التمشي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك بدل ترشيده، وتعميم الانتفاع بدل استهدافه، وتحميل الميزانية عبئًا متزايدًا دون سقف واضح. في هذه الحالة، يفقد الدعم مبرره الاقتصادي.في الوقت الذي تواجه فيه المالية العمومية محدودية في الموارد وارتفاعًا في الحاجيات التمويلية، تستمر الدولة في تمويل استهلاك طاقي واسع يشمل جميع الفئات، بما في ذلك القادرة.وبذلك تتحول الموارد العمومية إلى أداة لتعويض فارق الأسعار، بدل توجيهها نحو الاستثمار أو نحو دعم موجّه أكثر نجاعة.غياب آلية تعديل للأسعار، وغياب سقف للاستهلاك المدعوم، وغياب استهداف فعلي للفئات المستحقة، يجعل كلفة الدعم مرتبطة بالكامل بتقلبات السوق الدولية.وفي هذا السياق، تصبح الكلفة خارج السيطرة.في الأخير، لم يعد دعم الطاقة في شكله الحالي مجرّد سياسة اجتماعية، بل تحوّل إلى التزام مالي مفتوح.ومع غياب آليات التعديل، وتواصل الضغوط على الأسعار، تتسع الفجوة بين الكلفة الحقيقية والأسعار المعتمدة.هذا ليس دعمًا بقدر ما هوتونس تموّل ما لا طاقة لها به.