فظيع في طبربة : زوج يقتل زوجته

شهدت منطقة طبربة مساء اليوم الأحد جريمة قتل، تمثلت في إقدام زوج على قتل زوجته /أم لابنين/ داخل منزلهما بحي الرمال العلوي من المدينة، وذلك على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.وقد تم رفع جثة الضحية إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، في حين تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي بطبربة من إلقاء القبض على المشتبه به.وتتواصل الأبحاث للكشف عن ملابسات الحادثة قبل إحالة المعني بالأمر على أنظار العدالة.