بطولة فرنسا - علي العابدي ينقذ نيس من الخسارة أمام لنس

Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 09:04
      
أنقذ الدولي التونسي علي العابدي فريقه نيس من الخسارة أمام ضيفه لنس بتسجيله هدف التعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت امس السبت لحساب الجولة الثانية والثلاثين لبطولة فرنسا لكرة القدم.
وتقدم لنس عن طريق الان سانت ماكسيمين في الدقيقة قبل ان يمنح علي العابدي الذي نزل بديلا في الدقيقة 71 هدف التعادل لنيس في الدقيقة 84.
وهو الهدف الثالث للعابدي مع نيس في البطولة الفرنسية لهذا الموسم.


وفوت لنس على نفسه تضييق الخناق على باريس جرمان المتصدر الذي كان قد تعادل بدوره مع ضيفه لوريان 2-2. ويملك الفريق الباريسي 70 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط على لنس صاحب المركز الثاني.
أما نيس، فقد رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الاهداف خلف لوهافر صاحب المركز الرابع عشر ومتقدما بفارق 6 نقاط على أوكسير الذي يحتل منقوصا من مباراة المركز السادس عشر، اولى المراتب المؤدية الى الدرجة الثانية الفرنسية.

  • Radio Diwan
