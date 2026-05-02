الاحد 03 ماي 2026 ... اختتام معرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج فني وثقافي متنوع

Publié le Samedi 02 Mai 2026 - 09:09
      
تختتم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب، يوم الأحد 03 ماي 2026، ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة
من خلال المشاركة الإندونيسية.


وينطلق البرنامج الاختتامي الذي سيحتضنه جناح إندونيسيا (القاعة 1) بمبادرة رقمية بعنوان " مكتبتك الفرنسية في جيبك " تتيح للزوار تجربة مكتبة رقمية تضم آلاف الكتب والمجلات والبودكاست مجانا عبر الهواتف الذكية.

كما سيتم تقديم كتاب " القرآن كتاب التسامح " من تأليف السفير زهيري مصراوي، وذلك في إطار الفعاليات الفكرية التي ترافق المعرض.


وفي الفترة المسائية، تنتظم عروض فنية تقليدية من خلال تقديم لوحات راقصة إندونيسية على غرار رقصة " Dayak Tari " ورقصة "Medly Tari "، تليها فقرات غنائية تعكس ثراء التراث الموسيقي الإندونيسي.

وسيكون للاطفال موعد، غدا، مع قراءات مختارة من قصص الفلكلور الإندونيسي في فضاء تفاعلي يتيح للناشئة التعرف على ثقافات متنوعة في فضاء تفاعلي.

ويسدل الستار على فعاليات المعرض من خلال اختتام رسمي للبرنامج انطلاقا من الساعة 17:30 بجناح إندونيسيا، لتأكيد البعد الثقافي الدولي الذي ميز هذه الدورة.
