انتخاب النائبين يسرى البواب رئيسا لمجموعة شمال افريقيا وعواطف الشنيتي نائبة لرئيس شبكة النساء البرلمانيات في البرلمان الافريقي

انتُخب النائبان يسري البواب رئيسًا لمجموعة شمال إفريقيا، وعواطف الشنيتي نائبةً لرئيس شبكة النساء البرلمانيات، في انتخابات مكاتب المجموعات الإقليمية للبرلمان الافريقي، التى انتظمت خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي المنعقدة بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا من 26 أفريل إلى 6 ماي الجارى.وأفاد مجلس نواب الشعب في بلاغ أصدره اليوم السبت، بأن عملية تجديد هياكل البرلمان الإفريقي، أسفرت عن انتخاب المرشح الجزائري، فاتح بوطبيق، رئيسًا للبرلمان الإفريقي، بدعم من الوفد التونسي، كما تم انتخاب نواب الرئيس الأربعة من الأقاليم الأخرى، وهم ممثلون عن كل من غانا والتشاد وأنغولا وإثيوبيا.ومن المنتظر أن تتواصل خلال الأيام القادمة عملية انتخاب مكاتب اللجان القارة.وكان لوفد مجلس نواب الشعب لقاء مع سفيرة تونس ببريتوريا ، كما عقد لقاءات ثنائية تشاورية مع عدد هام من أعضاء البرلمان الإفريقي من مختلف الدول الإفريقية، حسب نص البلاغ.