الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: برنامج فضاء الأطفال واليافعين ليوم السبت 2 ماي 2026

فضاء المسرح:





فضاء ألعاب الفيديو



فضاء السينما (كامل اليوم)



فضاء المكتبة



المرسم الصغير



فضاء التكنولوجيا



في ما يلي برنامج الانشطة صلب فضاء الاطفال واليافعين ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40، غدا السبت 2 ماي 202611.00// عرض موسيقي - المعهد العمومي للموسيقى والرقص بزغوان13.00// عرض مسرحية "تعطيني ورقة...؟ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات14.00// عرض موسيقي - المدرسة الإعدادية بحي العرايس بزغوان15.30// كورال دار الثقافة بجلمة16.30// عرض مسرحي دار الثقافة بباردو17.00// كورال دار الثقافة بباردو10.30// ورشة في ألعاب الفيديوالاتحاد التونسي للرياضات الالكترونية12.00// عرض تنشيطي حول ألعاب الفيديو14.00// ورشة في ألعاب الفيديوفيلم "المجيرة والري" للمخرج أنيس العبسي ( 2019) / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Folk Storiesفيلم "يسار يمين" للمخرج مطيع الدريدي (2019) / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Frame Worksفيلم التحريك الروائي القصير "Il était une fois" للمخرج زهير محجوب (2019) المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج A.Z.Aفيلم "خلّينا هكّا خير" للمخرج مهدي البرصاوي (2016) المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Cinétéléfilmsفيلم التحريك الروائي القصير "حجرلاند" للمخرج سامي فعور / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج فريش للإنتاجفيلم "Le livre magique" للمخرج عبد العزيز الحفضاوي (2017) إنتاج Carapace14.30// ورشة مطالعة موجهة: الإسعاف - دار اليمامةبهو قرص المعارض بالكرم17.00// رقصات روسية - البيت الروسي التونسي - إشراف تاتيانا بركاش - مدرسة "ماتريوشكا"10.00// ورشة في فن القولبة - المعهد الوطني للرياضيات10.00// ورشة في تصميم لوحات فسيفسائية14.00// ورشة في الفنون التشكيلية- المدرسة الإعدادية بتاكلسةعروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup ECUMEعروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup KORTABLEعروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup TYNASSعروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup DMعروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup VEGABOOK