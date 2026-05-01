الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: برنامج فضاء الأطفال واليافعين ليوم السبت 2 ماي 2026
في ما يلي برنامج الانشطة صلب فضاء الاطفال واليافعين ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40، غدا السبت 2 ماي 2026
فضاء المسرح:11.00// عرض موسيقي - المعهد العمومي للموسيقى والرقص بزغوان
13.00// عرض مسرحية "تعطيني ورقة...؟ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
14.00// عرض موسيقي - المدرسة الإعدادية بحي العرايس بزغوان
15.30// كورال دار الثقافة بجلمة
16.30// عرض مسرحي دار الثقافة بباردو
17.00// كورال دار الثقافة بباردو
فضاء ألعاب الفيديو10.30// ورشة في ألعاب الفيديو
الاتحاد التونسي للرياضات الالكترونية
12.00// عرض تنشيطي حول ألعاب الفيديو
14.00// ورشة في ألعاب الفيديو
فضاء السينما (كامل اليوم)فيلم "المجيرة والري" للمخرج أنيس العبسي ( 2019) / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Folk Stories
فيلم "يسار يمين" للمخرج مطيع الدريدي (2019) / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Frame Works
فيلم التحريك الروائي القصير "Il était une fois" للمخرج زهير محجوب (2019) المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج A.Z.A
فيلم "خلّينا هكّا خير" للمخرج مهدي البرصاوي (2016) المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج Cinétéléfilms
فيلم التحريك الروائي القصير "حجرلاند" للمخرج سامي فعور / المركز الوطني للسينما والصورة إنتاج فريش للإنتاج
فيلم "Le livre magique" للمخرج عبد العزيز الحفضاوي (2017) إنتاج Carapace
فضاء المكتبة14.30// ورشة مطالعة موجهة: الإسعاف - دار اليمامة
بهو قرص المعارض بالكرم
17.00// رقصات روسية - البيت الروسي التونسي - إشراف تاتيانا بركاش - مدرسة "ماتريوشكا"
المرسم الصغير 10.00// ورشة في فن القولبة - المعهد الوطني للرياضيات
10.00// ورشة في تصميم لوحات فسيفسائية
14.00// ورشة في الفنون التشكيلية- المدرسة الإعدادية بتاكلسة
فضاء التكنولوجياعروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup ECUME
عروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup KORTABLE
عروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup TYNASS
عروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup DM
عروض في التكنولوجيا الموجهة للطفل Startup VEGABOOK
