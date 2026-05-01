منوبة: تواصل اشغال اصلاح أجزاء من الطريق 525 بطبربة

Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 18:44
      
تتواصل بطبربة من ولاية منوبة، اشغال اجزاء من الطريق المحلية 525 الرابط بين معتمدية طبربة وعمادات الانصارين وقفاية والملاحة التابعة لها، على طول 2 كلم مقسمة على خمسة أجزاء بكلفة 1.9 مليون دينار، وفق مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز.
وبينت ذات المصادر لصحفية "وات" انه تم تذليل الصعوبات الناتجة عن التأخير الذي حصل في هذا المشروع، والحرص على اصلاح تلك الأجزاء كتدخل مبدئي تمت برمجته ضمن مخطط التنمية 2026-2030، في انتظار توفير الاعتمادات الضرورية لتهذيب كامل الطريق الممتد على مسافة نحو 15 كلم، بعد ان بلغت تقديرات إعادة تعبيده وفق الدراسات المنجزة في وزارة التجهيز منذ 2018 اكثر من 18 مليون دينار، والتي تصل الى 35 مليون دينار حاليا بعد التحيين.


وتشمل مكونات مشروع الإصلاح مبدئيا، انجاز معابر مائية لتسهيل عبور العربات فوق مجاري الاودية وحماية تلك الأجزاء من الفيضانات، والتي عادة ماتخلّف اضرارا بالطريق، على ان تعوض لاحقا وفق دراسة كامل الطريق، بجسر على وادي المالح وقنوات خرسانية ومنشآت مائية.
ولئن ثمن الأهالي وأعضاء المجلس المحلي انطلاق هذه الاشغال التي كانت محل انتظار لسنوات باعتبار الى كون الطريق يمثل شريان التنمية لأكثر من 3 الاف ساكن بعمادتي الانصارين والملاحة، فان الاكتفاء بإصلاح أجزاء ذات أولوية بسبب اهتراء بنيته وتردّد شاحنات واليات المقاولات المكلفة بالأشغال، أضرّ ببقية الأجزاء بشكل لافت، وفق تصريح رئيس المجلس المحلي بطبربة زياد الدعجي لصحفية "وات".
وأضاف انه تم رفع هذه الوضعية الى والي الجهة والمصالح المعنية مع المطالبة بإيجاد الحلول العاجلة لتلافي هذه الاضرار التي اعادت الوضع لما كان عليه طيلة سنوات، وأدّت بمستعمليه الى حد المطالبة بإيقاف الاشغال حتى لا تستفحل الاضرار ويصبح استعماله صعبا في الفترة القادمة.

وعبّر الدعجي نيابة عن المتساكنين، عن امله في الإسراع برصد الاعتمادات الضرورية لتهذيب كامل الطريق المدرج ضمن مقترحات 2026 -2030 للنظر في امكانية برمجته وتوسعته وحماية جوانبه، معتبرا إياه المطلب الرئيسي في مناطق ريفية لا يطلب سكانها سوى تسهيل التنقل وتوفير النقل العمومي.
يشار الى ان الطريق المذكور شهد، وفق مصالح التجهيز، تدخلات سابقة متعلقة بصيانة الحفر ومعالجة اضرار فيضان وادي المالح، فضلا عن مشروع تدعيم السلامة المرورية، وتركيز الإشارات العمودية والأفقية وإعادة تشكيل المنحدرات التي تحجب الرؤية، وتركيز زلاقات الامان مجهزة بعاكسات أضواء.
