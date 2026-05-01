الرابطة الثانية: نتائج الجولة 25 (المجموعة الأولى) والترتيب

Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 20:00
      
دارت اليوم الجمعة مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الخاصة بالمجموعة الأولى، وأسفرت عن النتائج التالية:

النتائج

* جمعية مقرين – بعث بوحجلة: 1-1
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – مكارم المهدية: 1-0
* أمل حمام سوسة – سكك الحديد الصفاقسي: 2-2

* هلال الشابة – اتحاد بوسالم: 5-1
* كوكب عقارب – هلال مساكن: 1-0
* محيط قرقنة – نادي حمام الأنف: 0-0
* اتحاد تطاوين – سبورتينغ بن عروس: 1-0

الترتيب

* أمل حمام سوسة: 50 نقطة
* نادي حمام الأنف: 50 نقطة
* اتحاد تطاوين: 48 نقطة
* سكك الحديد الصفاقسي: 43 نقطة
* سبورتينغ بن عروس: 31 نقطة
* هلال مساكن: 31 نقطة
* محيط قرقنة: 31 نقطة
* بعث بوحجلة: 30 نقطة
* هلال الشابة: 30 نقطة
* جمعية مقرين: 29 نقطة
* مكارم المهدية: 28 نقطة
* كوكب عقارب: 28 نقطة
اتحاد بوسالم: 24 نقطة (نزل إلى الرابطة الثالثة – مستوى أول)*
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة: 17 نقطة (نزل إلى الرابطة الثالثة – مستوى أول)*

برنامج الجولة 25 – المجموعة الثانية (السبت 2 ماي 2026)

تنطلق المباريات على الساعة 16:00:

* جمعية أريانة – قوافل قفصة (الحكم: خليل الهرمي)
* النادي القربي – نسر جلمة (الحكم: أمير العيادي)
* جندوبة الرياضية – سبورتينغ المكنين (الحكم: نزار الرياحي)
* اتحاد قصور الساف – القلعة الرياضية (الحكم: نبيل الهمداني)
* أولمبيك سيدي بوزيد – أمل بوشمة (الحكم: مالك ماشة)
* الملعب القابسي – تقدم ساقية الدائر (الحكم: أمير الوصيف)
* هلال الرديف – مستقبل القصرين (الحكم: وائل المصباحي)

ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة

* تقدم ساقية الدائر: 52 نقطة
* الملعب القابسي: 51 نقطة
* مستقبل القصرين: 44 نقطة
* النادي القربي: 33 نقطة
* اتحاد قصور الساف: 32 نقطة
* جندوبة الرياضية: 32 نقطة
* أمل بوشمة: 31 نقطة
* جمعية أريانة: 30 نقطة
* قوافل قفصة: 30 نقطة
* هلال الرديف: 29 نقطة
* سبورتينغ المكنين: 28 نقطة
* القلعة الرياضية: 27 نقطة
* نسر جلمة: 25 نقطة
أولمبيك سيدي بوزيد: 14 نقطة (نزل إلى الرابطة الثالثة – مستوى أول)*
