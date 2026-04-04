بطولة النخبة لكرة اليد: النادي الإفريقي يواصل التألق وتعادل مثير في الشيحية
دارت اليوم السبت مباريات الدفعة الأولى من الجولة السابعة لمرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن فوز عريض للنادي الإفريقي وتعادل متكافئ بين ساقية الزيت وسبورتينغ المكنين.
نتائج المباريات* نادي كرة اليد بجمال 31 – 44 النادي الإفريقي
* نادي ساقية الزيت 30 – 30 سبورتينغ المكنين
برنامج بقية الجولة* النجم الساحلي – الترجي الرياضي التونسي
📅 الثلاثاء 7 أفريل 2026
قاعة حمام سوسة
الترتيب1. النادي الإفريقي – 25 نقطة (7 مباريات)
2. الترجي الرياضي التونسي – 22 نقطة (6 مباريات)
3. النجم الساحلي – 14 نقطة (6 مباريات)
4. نادي ساقية الزيت – 13 نقطة (7 مباريات)
5. نادي كرة اليد بجمال – 11 نقطة (7 مباريات)
6. سبورتينغ المكنين – 8 نقاط (7 مباريات)
نتائج المباريات* نادي كرة اليد بجمال 31 – 44 النادي الإفريقي
* نادي ساقية الزيت 30 – 30 سبورتينغ المكنين
برنامج بقية الجولة* النجم الساحلي – الترجي الرياضي التونسي
📅 الثلاثاء 7 أفريل 2026
قاعة حمام سوسة
الترتيب1. النادي الإفريقي – 25 نقطة (7 مباريات)
2. الترجي الرياضي التونسي – 22 نقطة (6 مباريات)
3. النجم الساحلي – 14 نقطة (6 مباريات)
4. نادي ساقية الزيت – 13 نقطة (7 مباريات)
5. نادي كرة اليد بجمال – 11 نقطة (7 مباريات)
6. سبورتينغ المكنين – 8 نقاط (7 مباريات)
