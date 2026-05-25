طقس أيام عيد الأضحى: استقرار نسبي وارتفاع طفيف في الحرارة

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 14:20
      
أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة متابعة للوضع الجوي، تضمنت التوقعات الجوية للفترة الممتدة من 26 إلى 29 ماي 2026، تزامنا مع عطلة عيد الأضحى.

وأوضح المعهد أن طقس يوم الثلاثاء 26 ماي سيكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط.


وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و28 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات.


أما يوم الأربعاء 27 ماي، فيتميز بظهور سحب قليلة بأغلب المناطق، مع رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، في حين تشهد درجات الحرارة استقرارا، حيث تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 30 و34 درجة ببقية الجهات.

ويتواصل الاستقرار النسبي للطقس يوم الخميس 28 ماي، مع ظهور سحب قليلة على كامل البلاد، ورياح شرقية ضعيفة فمعتدلة، إلى جانب تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

ويُختتم الوضع الجوي المتوقع يوم الجمعة 29 ماي بطقس صاف إلى قليل السحب بأغلب الجهات، مع رياح شرقية ضعيفة فمعتدلة، بينما تبقى درجات الحرارة دون تغييرات تُذكر.
الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
