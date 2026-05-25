وزير الشؤون الدينية يؤكد نجاح المرحلة الاولى من موسم الحج

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 13:03
      
اكد وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس، أحمد البوهالي، نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال إشرافه مساء السبت 6 ذو الحجة 1447 الموافق ل23 ماي 2026، بمكة المكرمة، على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس، بحضور أعضاء البعثة الرسمية والرئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة العربية السعودية.

واشاد الوزير بما بذله أعضاء مكتب حجاج تونس من جهود صادقة أثمرت هذا النجاح، وذلك بشهادات الحجيج الذين عبروا عن رضاهم، معتبرا أن خدمة الحجاج شرف عظيم ودور جليل مبارك ، وذلك وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الدينية اليوم الاثنين .


واوضح أن مكتب حجاج تونس أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج، اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في "دليل الحاج" الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت اشراف نخبة من المختصين.


ووجه الوزير بالمناسبة جملة من التوصيات، من بينها توعية الحجيج بعدم مغادرة الخيام بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة بعد الظهر، تفاديا للحرارة وضربات الشمس، والالتزام بما ورد في "دليل الحاج" وتوحيد الفتوى لضمان سلاسة الأداء وتيسيره.

كما شدد على ضرورة احترام ترتيبات وتعليمات السلطات السعودية، التي تعاملت مع البعثة التونسية باحترام وتقدير تثمينا لجديتها وانضباطها في العمل، إلى جانب تكثيف التنشيط الديني والتعبدي في الخيام خلال يوم التروية ويوم عرفة من خلال إمامة الصلوات وتلاوة القرآن الكريم وإقامة خطبة يوم عرفة والأدعية.

ودعا أيضا إلى تقديم المساعدة لكبار السن والمرضى لإتمام المناسك وخاصة الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار، والالتزام بترتيبات التفويج التي وضعتها السلطات السعودية لضمان سلاسة الحركة أثناء الرجم فضلا عن توعية الحجيج بأهمية يوم عرفة وتحفيزهم على الدعاء واستثمار هذا اليوم لتحقيق الطمأنينة والسعادة الروحية.

وتم في ختام هذا الاجتماع، تقديم عرض تفصيلي حول أفضل الطرقات للتنقل في المشاعر المقدسة، بما في ذلك الوصول إلى مزدلفة ثم مخيم منى، بما يضمن راحة الحجيج وأعضاء البعثة وحسن تنظيم تنقلاتهم.
