قفصة: حالة 12 شخصا تم ايواؤهم بالمستشفى بعد تعرض 44 شخصا لتسمّم غذائي "مستقرة حاليا"

أفاد مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة رضا محمدي، بأن قسم الاستعجالي بالمستشفى، استقبل منذ يوم امس الاحد واليوم الاثنين، 44 شخصا في حالة تسمّم غذائي نتيجة تناولهم لمرطبات من محل بقفصة المدينة.واضاف محمدي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، انه تم إيواء 12 شخصا منهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة مؤكدا أنّ حالتهم الصحية "مستقرة حاليا".واكد المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة عمر عبدلي، أنّ مصالح الادارة قامت برفع عينات من المرطبات من المحل المتسبب في حالات التسمّم الغذائي واخضاعها للتحاليل اللازمة لمعرفة الجرثومة المتسببة في ذلك، واضاف انه تم اتخاذ قرار غلق الفضاء المخصّص لصنع وبيع المرطبات بالمحل كاجراء وقائي في انتظار استكمال الابحاث.وافاد مصدر امني صحفي "وات" بأن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة، اذنت للمصالح الأمنية بمركز الامن الوطني بقفصة المدينة التابع لمنطقة الامن الوطني بقفصة بفتح تحقيق حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة اسباب التسمّم الغذائي.