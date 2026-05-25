مهرجان البورسلان في دورته الأولى من 9 الى 23 جوان 2026 بقصر المعارض بصفاقس

يحتضن، قصر المعارض بصفاقس، لاول مرة، مهرجان البورسلان، وذلك من 9 الى 23 جوان المقبل.ويندرج هذا المعرض في اطار دعم ديناميكية قطاع البورسلان وتعزيز حضور الصناعة المحلية في سوق التجهيزات المنزلية مع فتح المجال أمام التفاعل المباشر بين العارضين والعموموتمثل هذه التظاهرة التجارية فرصة هامة للزائرين لاقتناء أواني المائدة الفاخرة المصنوعة من مادة البورسلان بأسعار تنافسية وأدوات "الستونوير" (Stoneware) بعروض خاصة.وسيتم، بالمناسبة، عرض أواني مائدة عالية الجودة تجمع بين الحرفية العالية والانتاج الصناعي الدقيق.يشار، الى أن تونس تحتضن تظاهرات كبرى للبورسلان، مفتوحة للجمهور والمهنيين، على غرار معرض سوسة الدولي ومعرض صفاقس الدولي ومعارض الديكور الكبرى.