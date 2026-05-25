سفارة تونس بجمهورية البرازيل الاتحادية تنظم تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون والتمور

Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 10:47
      
نظمت سفارة الجمهورية التونسية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات والغرفة التجارية العربية البرازيلية، يوم الجمعة 22 ماي الجاري، تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون والتمور التونسية تحت عنوان " نكهات تونسية 2026 " وذلك خلال الدورة الأربعين للصالون الدولي 2026 APAS Show المنعقد بمدينة ساوباولو

وتعد المشاركة التونسية.وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي" فايسبوك" في هذا الصالون الأكبر من نوعها بالنسبة لدولة عربية وافريقية منذ احداث هذا الصالون الدولي، بما يعكس

المكانة المتنامية للمنتوجات التونسية في الأسواق العالمية واهتمام المؤسسات التونسية بتعزيز حضورها في السوق البرازيلية وأسواق أمريكا اللاتينية

ومثلت هذه التظاهرة فرصة هامة للتعريف بجودة زيت الزيتون والتمور التونسية وابراز قدرتها التنافسية في السوق البرازيلية ، حيث تم عقد لقاءات بين المؤسسات التونسية المصدرة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين

والموردين البرازيليين في قطاع الصناعات الغذائية

وقد شهدت هذه التظاهرة مشاركة عدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة بالبرازيل، للتأكيد على عمق ارتباطهم بوطنهم الأم وحرصهم على دعم الاشعاع العالمي للمنتوج التونسي

كما ثمن مدير ديوان رئيس بلدية ساوباولو المشاركة التونسية الاستثنائية في هذا الصالون، معربا عن تطلع لمزيد تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين تونس والبرازيل خاصة مع مدينة ساوباولو

وقد أشرف على هذه التظاهرة، كل من القائم بالاعمال بالنيابة فيصل الخضراوي، والمكلف بالمكتب التجاري والقنصلي للبعثة بساوباولو، وممثلين عن مركز النهوض بالصادرات
