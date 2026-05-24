بطولة فيتشنزا للتس... معز الشرقي يلاقي السويسري ريمي بيرتولا في الدور السادس عشر غدا الاثنين

Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 09:39
      
يستهل التونسي معز الشرقي مشاركته في بطولة فيتشنزا الايطالية للتنس المصنفة من بين دورات التحدي بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا يوم الاثنين لحساب الدور السادس عشر.
وسبق للاعبين ان تقابلا في مناسبتين، الأولى يوم 26 مارس 2023 لحساب الدور التمهيدي الأول لبطولة سان ريمو الايطالية وتمكن الشرقي من الفوز بنتيجة 2-صفر، والثانية يوم 6 افريل الفارط في اطار الدور السادس عشر لبطولة مونزا الايطالية وعاد الانتصار لبيرتولا بنتيجة 2-صفر، .
وتقام بطولة فيتشنزا على ملاعب ترابية بمجموع جوائز مالية في حدود 98 ألف يورو.

وكان معز الشرقي خاض خلال الاسبوع الماضي تصفيات بطولة رولان غاروس، ثاني الدورات الأربع الكبرى (غراند سلام)، لكنه خرج منذ الدور التمهيدي الأول بخسارته أمام الاسترالي برنار طوميتش بنتيجة 1-2.
كما لم يتمكن ريمي بيرتولا من بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة رولان غاروس بعد هزيمته في الدور التمهيدي الثاني أمام الأرجنتيني فاكوندو دياز أكوستا بنتيجة صفر-2 وذلك بعدما تغلب في الدور التمهيدي الأول على الياباني شينتارو موشيزوكي بنتيجة 2-1.
الأحد 24 ماي 2026 | 7 ذو الحجة 1447
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
