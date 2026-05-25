طهران تكشف تقدّمًا في المباحثات

وكالات - قالت إيران، اليوم الاثنين، إنها توصلّت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مسائل عدّة لإنهاء الحرب، لكن من دون أن يكون الاتفاق وشيكا.



وصرّح الناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال الإحاطة الأسبوعية: “يجوز القول إننا توصلّنا إلى نتيجة بشأن عدد كبير من المسائل قيد النقاش”، لكن “لا يمكن القول إن الأمر يعني أن إبرام اتفاق بات وشيكا”، متهّما واشنطن بتبديل مواقفها.