JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:22 Tunis

انتخاب محمد علي التومي رئيسا للجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة للمدة النيابية 2030/2026

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a140728e876e8.11866261_fjgpnkiheoqlm.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 09:22 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أسفرت انتخابات الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عن انتخاب محمد علي التومي رئيسا جديدا لهذا الهيكل المهني للفترة النيابية 2026-2030.

وجرت الجلسة العامة الانتخابية يوم السبت 23 ماي 2026، بحضور 532 مقترعا من أصحاب المهنة والمهنيين المنخرطين، وفق بلاغ صادر عن الجامعة.


وأسفرت عملية التصويت وفرز الأصوات عن فوز "القائمة الخضراء" برئاسة محمد علي التومي، لتتولى بذلك قيادة الجامعة خلال المدة النيابية القادمة الممتدة بين 2026 و2030.


التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي

الرئيس:

* محمد علي التومي

الأعضاء:

* كمال زهرة
* ندى الغزي
* عبد العزيز بن عيسى
* خلود خيري
* زياد فلفول
* منال المهيري
* أنيس السويسي
* لطفي البراهمي

يذكر، أن محمد علي التومي متحصل على الأستاذية من المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بتونس. وأشرف على إدارة العديد من وكالات الأسفار قبل أن يؤسس وكالته الخاصة. انتخب رئيسا للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة بين 2011 و2018. وسبق له أن شغل خطة وزيرا للسياحة في سنة 2020
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329933

babnet

كل الأخبار...

09:22 - انتخاب محمد علي التومي رئيسا للجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة للمدة النيابية 2030/2026
09:11 - العاصمة: إيقاف 14 عنصراً إجرامياً في مداهمات أمنية متزامنة
09:05 - جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى إرساء المجلس الأعلى للقضاء
09:01 - وزير الشؤون الدينية يؤكد الحرص على توفير افضل ظروف الاقامة والاحاطة بالحجيج التونسيين ويشدد على احكام تاطيرهم
08:15 - جدل واسع بعد حديث نائب عن رفض هبة إيطالية تضم مليون نعجة.. ومطالب بتوضيحات رسمية
07:15 - رياض دغفوس: تونس أعدت بروتوكولا صحيا وقائيا بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس "ايبولا" و"هانتا"
07:11 - انطلاق... الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية اليوم في برازافيل
06:52 - سجناء يسيطرون على سجن في فنزويلا ويشعلون النيران احتجاجا على “التعذيب”
06:36 - بطولة فيتشنزا للتس... معز الشرقي يلاقي السويسري ريمي بيرتولا في الدور السادس عشر اليوم الاثنين
06:23 - واشنطن بوست: الاتفاق بين واشنطن وطهران يدخل مرحلة الصياغة النهائية...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:30
16:06
12:23
05:05
03:19
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet28°
24° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
28°-18
30°-18
32°-20
31°-21
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No