انتخاب محمد علي التومي رئيسا للجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة للمدة النيابية 2030/2026

التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي



أسفرت انتخابات الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عن انتخاب محمد علي التومي رئيسا جديدا لهذا الهيكل المهني للفترة النيابية 2026-2030.وجرت الجلسة العامة الانتخابية يوم السبت 23 ماي 2026، بحضور 532 مقترعا من أصحاب المهنة والمهنيين المنخرطين، وفق بلاغ صادر عن الجامعة.وأسفرت عملية التصويت وفرز الأصوات عن فوز "القائمة الخضراء" برئاسة محمد علي التومي، لتتولى بذلك قيادة الجامعة خلال المدة النيابية القادمة الممتدة بين 2026 و2030.* محمد علي التومي* كمال زهرة* ندى الغزي* عبد العزيز بن عيسى* خلود خيري* زياد فلفول* منال المهيري* أنيس السويسي* لطفي البراهمييذكر، أن محمد علي التومي متحصل على الأستاذية من المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بتونس. وأشرف على إدارة العديد من وكالات الأسفار قبل أن يؤسس وكالته الخاصة. انتخب رئيسا للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة بين 2011 و2018. وسبق له أن شغل خطة وزيرا للسياحة في سنة 2020