حي هلال: الإطاحة ب "ثعلوبة".. بارونة ترويج المخدرات والخمور خلسة

في ضربة أمنية موجعة لشبكات الجريمة والمتاجرين بالممنوعات، نجح أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي، في إلقاء القبض على منحرفة خطيرة جداً معروفة في الأوساط الإجرامية بكنية "ثعلوبة"، والناشطة في مجال ترويج المخدرات وبيع المشروبات الكحولية خلسة بجهة حي هلال.وجاءت عملية الإطاحة بالمشتبه بها بعد توفر معلومات دقيقة لشرطة السيجومي تفيد بتحويل المعنية بالأمر لمقر سكنها إلى وكر لترويج السموم والبيع اللاقانوني للمشروبات الكحولية، مستغلة في ذلك نفوذها وشبكة علاقاتها بالمنحرفين في المنطقة.وبعد التنسيق المحكم مع النيابة العمومية، تم إعداد كمين محكم ومداهمة مكان تواجدها بدقة عالية، مما أسفر عن إيقافها دون تمكينها من فرصة الفرار أو المقاومة.وقد أسفرت عملية التفتيش الدقيق للمكان عن حجز كميات هامة ومتنوعة من المواد المخدرة الجاهزة للترويج وكميات كبيرة من المشروبات الكحولية (الخمور) المعدة للبيع خلسة خارج المسالك القانونية. ومبالغ مالية متأتية من عائدات هذا النشاط الإجرامي.بمراجعة ممثل النيابة العمومية، أذن بالاحتفاظ بـ"ثعلوبة" ومباشرة قضية عدلية في شأنها موضوعها "مسك وترويج مواد مخدرة وبيع مشروبات كحولية خلسة"، لاستكمال الأبحاث معها وإحالتها على أنظار العدالة .وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة للمؤسسة الأمنية للتصدي لمظاهر الجريمة المنظمة، وتطهير الأحياء السكنية من مروجي المخدرات وكل ما يهدد سلامة المواطنين والأمن العام.