الجزائر تجدد دعمها لتونس خاصة في قطاع الطاقة

أكد وزير الطاقة مراد عجال، يوم الأحد، أن الجزائر ستواصل دعم تونس وتعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في قطاع الطاقة، تجسيدا للعلاقات التاريخية وروابط الأخوة والتضامن.وجاء ذلك خلال استقبال الوزيرالجزائري وفدا رفيع المستوى من الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ"، برئاسة فيصل طريفة، وبحضور مسؤولين من الوزارة ومجمع "سونلغاز".وخلال اللقاء، جدد الوزير تأكيد التزام الجزائر بمواصلة تصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 2026، رغم التحديات المرتبطة بفترة الذروة الصيفية على المستوى الوطني، مشددا على حرص مجمع "سونلغاز" على الوفاء بالتزامات البلاد تجاه تونس، نظرا لأهمية هذه الفترة بالنسبة للشقيقة تونس.كما أصدر الوزير توجيهات لمسؤولي "سونلغاز" بضرورة تعزيز التنسيق مع الشركة التونسية ومرافقتها في تلبية احتياجاتها المختلفة من الطاقة.وتناول اللقاء أيضا مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، حيث أكد الوزير أهمية تسريع وتيرة إنجازه باعتباره مشروعا استراتيجيا محوريا.كما بحث الجانبان مقترح إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 1400 ميغاواط على الأراضي التونسية.من جهته، أشاد فيصل طريفة بمستوى التعاون القائم بين "الستاغ" ومجمع سونلغاز، معبرا عن اهتمام تونس بالاستفادة من الخبرة الجزائرية في قطاع الطاقة، ومؤكدا ضرورة تعزيز هذا التعاون وتوسيع آفاقه.المصدر: الشروق الجزائرية