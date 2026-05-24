دوري أبطال أفريقيا: الجيش الملكي يستقبل ماميلودي صنداونز في إياب النهائي

أفضلية تاريخية للجيش الملكي على أرضه



صنداونز يبحث عن التعويض



يستضيف الجيش الملكي، يوم الأحد، نظيره ماميلودي صنداونز، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة حاسمة يحتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله.ويدخل الفريق الجنوب أفريقي المباراة بأفضلية الفوز ذهابا بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بمدينة بريتوريا، فيما يراهن ممثل الكرة المغربية على دعم جماهيره لقلب النتيجة والتتويج باللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ سنة 1985.تنطلق المباراة بداية منالساعة 20:00 بتوقيت المغرب والجزائر , الساعة 22:00 بتوقيت مصر و الساعة 23:00 بتوقيت السعودية وقطروسيتم نقل اللقاء عبر قناةيعوّل الجيش الملكي على سجله القوي على ملعبه في دوري الأبطال، حيث خاض 29 مباراة على أرضه منذ نسخة 2005، لم يخسر خلالها سوى 3 مباريات، جميعها أمام أندية تونسية.وحقق الفريق المغربي 18 انتصارا و8 تعادلات، من بينها تعادل سابق أمام صنداونز بنتيجة 1-1 خلال دور المجموعات سنة 2024.وقال مدرب الفريق ألكسندر سانتوس إن فريقه سيقاتل حتى النهاية من أجل تعويض خسارة الذهاب وتحقيق اللقب، مؤكدا ثقته في قدرة اللاعبين على التسجيل وقلب المعطيات.من جهته، يسعى ماميلودي صنداونز إلى تفادي خسارة نهائي ثانٍ تواليا، بعد سقوطه الموسم الماضي أمام بيراميدز.ورغم تفوقه في المواجهات المباشرة أمام الجيش الملكي، إلا أن الفريق الجنوب أفريقي يعاني تاريخيا خارج أرضه أمام الأندية المغربية، حيث فشل في تحقيق أي فوز خلال 8 مباريات سابقة، مكتفيا بـ3 تعادلات و5 هزائم.