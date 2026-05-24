دوري أبطال أفريقيا: الجيش الملكي يستقبل ماميلودي صنداونز في إياب النهائي

مباراة ذهاب نهائي أبطال إفريقيا انتهت بفوز صن داونز على الجيش الملكي بهدف نظيف
Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 08:07
      
يستضيف الجيش الملكي، يوم الأحد، نظيره ماميلودي صنداونز، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة حاسمة يحتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله.

ويدخل الفريق الجنوب أفريقي المباراة بأفضلية الفوز ذهابا بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بمدينة بريتوريا، فيما يراهن ممثل الكرة المغربية على دعم جماهيره لقلب النتيجة والتتويج باللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ سنة 1985.



تنطلق المباراة بداية من الساعة 21:00 بتوقيت تونس الساعة 20:00 بتوقيت المغرب والجزائر , الساعة 22:00 بتوقيت مصر و الساعة 23:00 بتوقيت السعودية وقطر


وسيتم نقل اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2

أفضلية تاريخية للجيش الملكي على أرضه

يعوّل الجيش الملكي على سجله القوي على ملعبه في دوري الأبطال، حيث خاض 29 مباراة على أرضه منذ نسخة 2005، لم يخسر خلالها سوى 3 مباريات، جميعها أمام أندية تونسية.

وحقق الفريق المغربي 18 انتصارا و8 تعادلات، من بينها تعادل سابق أمام صنداونز بنتيجة 1-1 خلال دور المجموعات سنة 2024.

وقال مدرب الفريق ألكسندر سانتوس إن فريقه سيقاتل حتى النهاية من أجل تعويض خسارة الذهاب وتحقيق اللقب، مؤكدا ثقته في قدرة اللاعبين على التسجيل وقلب المعطيات.

صنداونز يبحث عن التعويض

من جهته، يسعى ماميلودي صنداونز إلى تفادي خسارة نهائي ثانٍ تواليا، بعد سقوطه الموسم الماضي أمام بيراميدز.

ورغم تفوقه في المواجهات المباشرة أمام الجيش الملكي، إلا أن الفريق الجنوب أفريقي يعاني تاريخيا خارج أرضه أمام الأندية المغربية، حيث فشل في تحقيق أي فوز خلال 8 مباريات سابقة، مكتفيا بـ3 تعادلات و5 هزائم.
