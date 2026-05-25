العاصمة: إيقاف 14 عنصراً إجرامياً في مداهمات أمنية متزامنة

في ضربة أمنية ناجحة وموجهة ضد معاقل الجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، تمكنت الإطارات والأعوان التابعون لمنطقة الأمن الوطني بباب سويقة، من إلقاء القبض على 14 عنصراً إجرامياً خطيراً، إثر سلسلة من المداهمات الفجئية والمتزامنة التي نُفذت في قلب العاصمة.وتأتي هذه العملية في إطار خطة أمنية متكاملة تهدف إلى تعقب العناصر المفتش عنها، وتجفيف منابع الجريمة بمختلف أحياء ومنافذ مرجع النظر. وقد أسفرت المداهمات المحكمة عن الإطاحة بهؤلاء العناصر الصادرة في شأنهم عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وتتنوع التهم الموجهة إليهم بين الاعتداء على الأملاك والذوات البشرية والسرقة والنشل باستعمال القوةالترويج والاتجار في المواد المخدرةونفذت العملية بتنسيق كامل مع النيابة العمومية، وتمت باحترافية عالية ودون تسجيل أي خسائر، مما ساهم في إشاعة حالة من الارتياح الطمأنينة لدى متساكني المنطقة وتجارها."هذا وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بجميع الموقوفين مباشرة، ومباشرة الأبحاث القانونية في شأنهم، لاستكمال الإجراءات القضائية وإحالتهم على العدالة لينالوا جزاءهم. وتؤكد هذه العملية استمرار اليقظة الأمنية العالية لفرض سيادة القانون وتأمين المواطنين وممتلكاتهم في مختلف أرجاء العاصمة.