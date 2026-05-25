JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:22 Tunis

العاصمة: إيقاف 14 عنصراً إجرامياً في مداهمات أمنية متزامنة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a14060f9ffca3.48581759_mjieongfphklq.jpg>
Image AI creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Mai 2026 - 09:11 قراءة: 0 د, 49 ث
      
في ضربة أمنية ناجحة وموجهة ضد معاقل الجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، تمكنت الإطارات والأعوان التابعون لمنطقة الأمن الوطني بباب سويقة، من إلقاء القبض على 14 عنصراً إجرامياً خطيراً، إثر سلسلة من المداهمات الفجئية والمتزامنة التي نُفذت في قلب العاصمة.
وتأتي هذه العملية في إطار خطة أمنية متكاملة تهدف إلى تعقب العناصر المفتش عنها، وتجفيف منابع الجريمة بمختلف أحياء ومنافذ مرجع النظر. وقد أسفرت المداهمات المحكمة عن الإطاحة بهؤلاء العناصر الصادرة في شأنهم عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وتتنوع التهم الموجهة إليهم بين الاعتداء على الأملاك والذوات البشرية والسرقة والنشل باستعمال القوة
الترويج والاتجار في المواد المخدرة



ونفذت العملية بتنسيق كامل مع النيابة العمومية، وتمت باحترافية عالية ودون تسجيل أي خسائر، مما ساهم في إشاعة حالة من الارتياح الطمأنينة لدى متساكني المنطقة وتجارها."

هذا وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بجميع الموقوفين مباشرة، ومباشرة الأبحاث القانونية في شأنهم، لاستكمال الإجراءات القضائية وإحالتهم على العدالة لينالوا جزاءهم. وتؤكد هذه العملية استمرار اليقظة الأمنية العالية لفرض سيادة القانون وتأمين المواطنين وممتلكاتهم في مختلف أرجاء العاصمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329932

babnet

كل الأخبار...

09:22 - انتخاب محمد علي التومي رئيسا للجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة للمدة النيابية 2030/2026
09:11 - العاصمة: إيقاف 14 عنصراً إجرامياً في مداهمات أمنية متزامنة
09:05 - جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى إرساء المجلس الأعلى للقضاء
09:01 - وزير الشؤون الدينية يؤكد الحرص على توفير افضل ظروف الاقامة والاحاطة بالحجيج التونسيين ويشدد على احكام تاطيرهم
08:15 - جدل واسع بعد حديث نائب عن رفض هبة إيطالية تضم مليون نعجة.. ومطالب بتوضيحات رسمية
07:15 - رياض دغفوس: تونس أعدت بروتوكولا صحيا وقائيا بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس "ايبولا" و"هانتا"
07:11 - انطلاق... الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية اليوم في برازافيل
06:52 - سجناء يسيطرون على سجن في فنزويلا ويشعلون النيران احتجاجا على “التعذيب”
06:36 - بطولة فيتشنزا للتس... معز الشرقي يلاقي السويسري ريمي بيرتولا في الدور السادس عشر اليوم الاثنين
06:23 - واشنطن بوست: الاتفاق بين واشنطن وطهران يدخل مرحلة الصياغة النهائية...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 ماي 2026 | 8 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:30
16:06
12:23
05:05
03:19
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet28°
24° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
28°-18
30°-18
32°-20
31°-21
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No