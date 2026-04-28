جريمة مروعة تهز "باب الخضراء": مقتل شاب نحراً في مشاجرة دامية والأمن يطيح بالجناة

تفاصيل "ليلة الرعب"





التحرك الأمني السريع





شهدت منطقة باب الخضراء بالعاصمة تونس ليلة أول أمس، حالة من الفوضى والذعر إثر نشوب معركة دامية استُخدمت فيها الأسلحة البيضاء والسلاسل، وانتهت بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.ونشبت المشاجرة بين مجموعة من الشبان، وتطورت بسرعة إلى مواجهات عنيفة وحالة من الكر والفر بين الأزقة، حيث تعمد الجناة التنكيل بالضحية ونحره باستعمال "سكين"، مما أدى إلى وفاته على عين المكان متأثراً بإصاباته البليغة.بمجرد إشعار السلطات، تحركت الوحدات الأمنية بفاعلية قصوى، حيث قاد رئيس الاستمرار بمركز الأمن الوطني بباب سويقة، مدعوماً بأعوان فرقة الشرطة العدلية، حملة أمنية واسعة النطاق أدت إلى تحديد هوية كافة المتورطين في وقت قياسي وإلقاء القبض على كامل المجموعة التي شاركت في الاعتداء وحجز الأدوات المستخدمة في الجريمة.من جانبه، أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الواقعة. وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة العدالة بتهمة "القتل العمد مع سابقية القصد"، لإحالتهم على القضاء لينالوا جزاءهم.هذا و نجحت منطقة الأمن الوطني بباب سويقة في احتواء الموقف ومنع تصاعد العنف بالمنطقة من خلال إيقاف جميع الجناة في ظرف وجيز، مما أعاد الهدوء لجهة باب الخضراء.