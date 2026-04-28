الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب تُعلن قرب إطلاق السجل الوطني للداء النشواني القلبي

Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 10:43
      
أعلنت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين عن قرب إطلاق السجل الوطني لمرض "الداء النشواني القلبي"، وهو مرض له مضاعفات خطيرة ويظهر بسبب اضطراب ناتج عن ترسب بروتينات غير طبيعية في أنسجة القلب.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ صادر عن الجمعية، بمبادرة من مجموعتي عمل مختصتين في قصور القلب والتصوير القلبي، في إطار توجه علمي يهدف إلى سدّ النقص في المعطيات الدقيقة حول هذا المرض، الذي لا يزال يُشخّص في كثير من الأحيان في مراحل متأخرة.


ويرتكز السجل الوطني المرتقب على جملة من الأهداف، في مقدمتها تحسين فهم الوبائيات المرتبطة بهذا المرض في تونس، من خلال تجميع بيانات دقيقة حول عدد الحالات، و خصائص المرضى، وأنماط التشخيص والعلاج المعتمدة، لتكون قاعدة بيانات مرجعية تعزز التشخيص والعلاج والأبحاث في مجال أمراض القلب النادرة.
  • Radio Diwan
