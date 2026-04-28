تونس تشارك في بطولتي افريقيا للجمباز الايقاعي وجمباز الترومبولين مطلع شهر ماي بجنوب افريقيا

تشارك تونس في بطولة افريقيا للجمباز الايقاعي التي ستقام من 30 افريل الجاري الى 2 ماي القادم بمدينة شويني بجنوب افريقيا بسبعة رياضيين (3 كبريات و4 وسطيات).ويتعلق الامر بكل من ثلاثي الكبريات مريم الكراي وآية بوصحيح وبية الزواري، بالاضافة الى رباعي الوسطيات المتألف من شهد حسني ورناد بن عبد الله وسندرة الغول ولينا النوري، تحت اشراف المدربة الوطنية تيريز القادري.كما يشارك الجمباز التونسي في بطولة افريقيا للترومبولين التي ستحتضنها المدينة ذاتها يومي 5 و6 ماي القادم بعشرة عناصر في فئات الأكابر والكبريات والوسطيات تحت اشراف المدرب الوطني ريان المقدولي.ويضم فريق الاكابر أيوب بن يخلف وأيوب النميري وعمر الجويني مصطفى الغرمازي فيما يتألف فريق الكبريات من غالية بيترو ومريم التوزري وريهام الطرابلسي.أما فريق الوسطيات، فيتكون من إسلام السوسي وقمر كسكاس ورؤى النوري.