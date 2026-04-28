الارتقاء بالعلاقات الثنائية، محور لقاء سفيرة تونس بعمان برئيسة لجنة الأخوة الاردنية التونسية

Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 13:16
      
مثل مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والبرلمانية والاقتصادية والسياحية والثقافية والعلمية ، محور لقاء جمع أمس، سفيرة الجمهورية التونسية لدى المملكة الأردنية الهاشمية ، مفيدة الزريبي، برئيسة لجنة الأخوة الأردنية–التونسية، بمجلس الأعيان، إحسان بركات.

وخصّص اللقاء ، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته سفارة تونس بعمان اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الدولتين ، ووضع برنامج عمل مشترك لسنة 2026، في سياق الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الديبلوماسية التونسية-الأردنية.


وشدد الجانبان ، على عمق الروابط التاريخية التي تجمع تونس والأردن، وأهمية تفعيل التواصل البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الشراكات، وتعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي.


كما تمّ التأكيد ، خلال اللقاء الذى حضره أعضاء لجنة الأخوة ، على تطابق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والعمل على التنسيق والتشاور بشأنها من منطلق التمسك بمبادى احترام السيادة الوطنية وفض الخلافات بالحوار، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
