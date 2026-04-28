رئيس الجمهوريّة يقرر إعفاء وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة وتكليف صلاح الزواري وزير التّجهيز والاسكان بتسيير شؤون الوزارة بصفة وقتيّة

قرّر رئيس الجمهوريّة إعفاء وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة ،فاطمة ثابت شيبوب وتكليف صلاح الزواري وزير التّجهيز والاسكان بتسيير شؤون الوزارة بصفة وقتيّة،وذلك لدى إشرافه عصر يوم أمس، بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلاّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري و وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي ووزير الشّؤون الاجتماعية عصام الأحمر و وزير التّشغيل والتّكوين المهني رياض شوّد، وفق بلاغ لمصالح الرئاسة

