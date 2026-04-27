حمام الأنف : العثور على جثة آدمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69be8211129b13.74315746_pmkhieofqjnlg.jpg>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس امس بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة مسترابة وذلك إثر العثور على جثة آدمية داخل منزل كائن بجهة حمام الأنف.



وقد تعهدت الجهات الأمنية المختصة بالبحث في الواقعة، فيما تم نقل الجثة إلى مصالح الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل يحدد الأسباب الحقيقية والزمنية للوفاة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.