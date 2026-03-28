صلاح الدين السالمي أمينا عاما للاتحاد العام التونسي للشغل

Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 13:01
      
أسفر المؤتمر العادي للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد من 25 إلى 27 مارس 2026 بمدينة المنستير، عن انتخاب المكتب التنفيذي الجديد وتوزيع المهام بين أعضائه على النحو التالي:

صلاح الدين السالمي: أمين عام


جبران بوراوي: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم النظام الداخلي


الطاهر المزي البرباري: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الإدارة والمالية

عثمان الجلولي: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الإعلام والنشر

صلاح الدين بن حامد: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الاقتصاد التضامني والاجتماعي وأملاك الاتحاد

نهلة الصيادي: أمينة عامة مساعدة مسؤولة عن قسم التكوين النقابي والأنشطة الثقافية

سامية عميد حاجي: أمينة عامة مساعدة مسؤولة عن قسم الهجرة والتونسيين بالخارج

وجيه الزيدي: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية

سلوان السميري: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم العلاقات العربية والدولية

أحمد الجزيري: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الدراسات

سليم البوزيدي: أمين عام مساعد مسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات

الطيب البحري: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم القطاع الخاص

مبروك التومي: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الوظيفة العمومية

بولبابة السالمي: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم

فخر الدين العويتي: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الشؤون القانونية
