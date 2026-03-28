صلاح الدين السالمي أمينا عاما للاتحاد العام التونسي للشغل
أسفر المؤتمر العادي للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد من 25 إلى 27 مارس 2026 بمدينة المنستير، عن انتخاب المكتب التنفيذي الجديد وتوزيع المهام بين أعضائه على النحو التالي:
– صلاح الدين السالمي: أمين عام
– جبران بوراوي: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم النظام الداخلي
– الطاهر المزي البرباري: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الإدارة والمالية
– عثمان الجلولي: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الإعلام والنشر
– صلاح الدين بن حامد: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الاقتصاد التضامني والاجتماعي وأملاك الاتحاد
– نهلة الصيادي: أمينة عامة مساعدة مسؤولة عن قسم التكوين النقابي والأنشطة الثقافية
– سامية عميد حاجي: أمينة عامة مساعدة مسؤولة عن قسم الهجرة والتونسيين بالخارج
– وجيه الزيدي: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية
– سلوان السميري: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم العلاقات العربية والدولية
– أحمد الجزيري: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الدراسات
– سليم البوزيدي: أمين عام مساعد مسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات
– الطيب البحري: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم القطاع الخاص
– مبروك التومي: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الوظيفة العمومية
– بولبابة السالمي: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم
– فخر الدين العويتي: أمين عام مساعد مسؤول عن قسم الشؤون القانونية
