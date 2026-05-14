انتخاب سنية بن فرج رئيسة لمجلس ادارة بورصة تونس

تمّ، الخميس،انتخاب سنية بن فرج (بي هاش انفست)، رئيسة لمجلس إدارة بورصة تونس، وذلك على إثر انعقاد الجلسة العامة العادية للبورصة.ووفق بلاغ صادر عن بورصة تونس للأوراق المالية، فإنّ مجلس الإدارة الجديد، يتكون من عبير الزايدي (شركة مشروبات تونس)، وهشام بن رمضان (التجاري للوساطة)، ورياض بورجيني (البنك الوطني الفلاحي كابيتال)، كريم بوزڨرّو (الشركة التونسية للبنك تمويل) ، وعادل ڨلنزة (الاتحاد الدولي للبنوك تمويل)، وعلي الدرويش (الوسيط في البورصة-ماك)، ونصير التريكي (بنك الامان للاستثمار)، وطلال عياّد (MCP)، ومهدي باش حامبة (الاتحاد كابيتال).وأفادت البورصة في بلاغها أنّ "عضوين مستقلّين تمّ تعيينهما بمجلس الإدارة، سيكلفان، للمرّة الأولى، برئاسة لجان أساسية منبثقة عن مجلس الإدارة الجديد".ويتعلّق الأمر بمحمد عبد الناظر، الذي تمّ تعيينه على راس لجنة التدقيق والمخاطر، ومنذر خنفير، الذي أُسندت إليه رئاسة لجنة التطوير الاستراتيجي.وأوضحت بورصة تونس أنّ "هذه التعيينات تعكس الحرص على تعزيز معايير الحوكمة، وتدعيم آليات الرقابة والمرافقة الاستراتيجية، والانخراط في أفضل الممارسات الدولية في مجالي الشفافية والأداء".واضافت ان "هذه التركيبة ستمرر لوزير المالية للمصادقة عليها".