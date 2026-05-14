JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:17 Tunis

انتخاب سنية بن فرج رئيسة لمجلس ادارة بورصة تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cb9fcd1f21713.83765558_nhkqioegmjflp.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 22:13 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تمّ، الخميس،انتخاب سنية بن فرج (بي هاش انفست)، رئيسة لمجلس إدارة بورصة تونس، وذلك على إثر انعقاد الجلسة العامة العادية للبورصة.
ووفق بلاغ صادر عن بورصة تونس للأوراق المالية، فإنّ مجلس الإدارة الجديد، يتكون من عبير الزايدي (شركة مشروبات تونس)، وهشام بن رمضان (التجاري للوساطة)، ورياض بورجيني (البنك الوطني الفلاحي كابيتال)، كريم بوزڨرّو (الشركة التونسية للبنك تمويل) ، وعادل ڨلنزة (الاتحاد الدولي للبنوك تمويل)، وعلي الدرويش (الوسيط في البورصة-ماك)، ونصير التريكي (بنك الامان للاستثمار)، وطلال عياّد (MCP)، ومهدي باش حامبة (الاتحاد كابيتال).


وأفادت البورصة في بلاغها أنّ "عضوين مستقلّين تمّ تعيينهما بمجلس الإدارة، سيكلفان، للمرّة الأولى، برئاسة لجان أساسية منبثقة عن مجلس الإدارة الجديد".

ويتعلّق الأمر بمحمد عبد الناظر، الذي تمّ تعيينه على راس لجنة التدقيق والمخاطر، ومنذر خنفير، الذي أُسندت إليه رئاسة لجنة التطوير الاستراتيجي.


وأوضحت بورصة تونس أنّ "هذه التعيينات تعكس الحرص على تعزيز معايير الحوكمة، وتدعيم آليات الرقابة والمرافقة الاستراتيجية، والانخراط في أفضل الممارسات الدولية في مجالي الشفافية والأداء".

واضافت ان "هذه التركيبة ستمرر لوزير المالية للمصادقة عليها".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329304

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 14 ماي 2026 | 27 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:21
16:04
12:23
05:13
03:31
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet26°
20° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-15
27°-18
23°-15
23°-15
24°-14
  • Avoirs en devises 25926,9
  • (14/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39026 DT
  • (14/05)
  • 1 $ = 2,88731 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/05)     2646,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/05)   28063 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>