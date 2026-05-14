تركيز محطة شمسية فولتاضوئية بمقر البنك الوطني للجينات

Publié le Jeudi 14 Mai 2026 - 23:10
      
انطلقت، الخميس 14 ماي 2026 ،أشغال تركيز محطة شمسية فولتاضوئية بمقر البنك الوطني للجينات، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الإنتاج الذاتي للكهرباء من خلال استغلال الطاقة الشمسية وذلك بعد استكمال الدراسات التقنية لتحديد الموقع الأمثل للمحطة لضمان أعلى كفاءة وتدفق للطاقة.


وافاد البنك الوطني للجينات، انه وفي اطار انخراطه في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، فانه يسعى الى بلوغ الاستدامة من خلال تقليل البصمة الكربونية للبنك وحماية البيئة.


كما يسعى البنك الى تحقيق النجاعة الطاقية عبر تبني حلول ذكية لترشيد استهلاك الطاقة بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة ونظيفة ومستدامة،فضلا عن تكريس دوره في دعم الانتقال الطاقي والإيكولوجي في تونس.

وبرنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية في تونس هو مبادرة استراتيجية تهدف إلى تجهيز المباني الإدارية والمؤسسات العمومية بمحطات شمسية فولطا ضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء وتحسين النجاعة الطاقية.

ويهدف البرنامج إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة (30 بالمائة) وتقليص الانبعاثات الكربونية، بتكلفة جملية تناهز 200 مليون دينار على مدى 4 سنوات، وقد انطلق سنة 2021.
