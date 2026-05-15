Babnet

"تونس سبعون سنة من الاستقلال: تحديد المسار وساعة الاختيارات" موضوع المنتدى 27 لمجلة "الايكونوميست ماغريبان" يوم 21 ماي 2026 بتونس العاصمة

اختارت مجلة "الإيكونوميست ماغريبان" (الاقتصادي المغاربي) موضوع "تونس: سبعون سنة من الاستقلال: تحديد المسار وساعة الاختيارات" لمنتداها السنوي الدولي السابع والعشرين الذي ينتظم يوم الخميس 21 ماي 2026 بتونس العاصمة بالتعاون مع مؤسسة 'فريديريش نومان" للحريات.

ويشهد هذا "الحدث الاقتصادي الهام"، وفق منظميه، مشاركة ما لا يقل عن مشاركة 28 متدخلا، وسيتطرق خلال جلساته الثلاث إلى أبرز ما تميز به الاقتصاد التونسي منذ سنة 1956 وبالخصوص إلى الآفاق المستقبلية للنشاط الاقتصادي لتونس في ظلّ التحولات الجوهرية على الصعيدين الوطني والعالمي في الوقت الذي تحيي فيه الذكرى 70 للاستقلال.


وسيتطرق المتدخلون، بالمناسبة، إلى مواضيع عدّة في علاقة خاصة بالتحولات والتطورات والتغيرات الهيكلية التي تشهدها التنمية والمالية العمومية وقطاع الاستثمارات والواقع المتعلق بالرقمنة وبسلاسل القيمة وبضرورات معالجة التحديات البيئية داخليا فضلا عن الواقع الجيوسياسي والتوازنات التي يفرضها، اليوم، الاقتصاد العالمي والتنافسية والوضع الخاص بعدد من القطاعات ومن بينها قطاعات التمويل والبنوك والتغذية والطاقة بمختلف أشكالها.


وينتظر، حسب المصدر ذاته، ان يواكب منتدى "الإيكونوميست ماغريبان" عدد من الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين وكبار الإطارات وخاصة من قطاعات المال والأعمال والتغذية والفلاحة والبيئة والطاقة إلى جانب حضور عدد من السفراء والخبراء والجامعيين والمستشارين من تونس ومن خارجها.

كما ينظم المنتدى حصة للقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين من المهنيين (B2B).

وينتظم المنتدى السنوي الدولي الـ 27 لمجلة "الإيكونوميست ماغريبان" خلال الفترة الصباحية ليوم 21 ماي 2026 انطلاقا من الثامنة والنصف صباحا إلى الثانية بعد الزوال.

ومجلة "الإيكونوميست ماغريبان" التي تصدر عن نشريات مجموعة "بروميديا" هي مجلة نصف شهرية تعنى بالشأن الاقتصادي والمالي وهي تتولى تغطية وتحليل الأحداث الوطنية والإقليمية و العالمية منذ أكثر من ثلاثين سنة.
