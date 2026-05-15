ترمب يهدد إيران برد عسكري مقابل أي تحرك داخل المواقع النووية

في اليوم الـ77 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن "تدمير إيران عسكريا سيستمر".كما أكد أنه لن يتحلى بالكثير من الصبر وأنه يتعين على الإيرانيين إبرام صفقة، وقال إن الرئيس الصيني أبلغه بأن بلاده لن تزود إيران بأي معدات عسكرية وأنه عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الاعتقاد في إسرائيل أن ترمب سيحسم أمر تجديد الحرب على إيران فور عودته من زيارته إلى الصين.وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بتحويل مسار 72 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن منذ بدء الحصار البحري لموانئ إيران، وقال قائد القيادة إن قواته نجحت في تحييد القدرات الصناعية والتقنية الإيرانية الخاصة بإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.وعلى صعيد الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة، مؤكدا أن ذلك يعد "خرقا جسيما لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله".