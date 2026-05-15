وزارة النقل تعلن ان المنصة البحرية الجانحة تغادر سواحل بنزرت

اعلنت وزارة النقل ان المنصة البحرية الجانحة منذ 12 جانفي 2025 ، غادرت سواحل بنزرت عند الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة 15 ماي 2026 وذلك بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية والادارية تجاه السلط المتدخلة.واوضحت الوزارة في بلاغ لها ان جهود جميع الاطراف تكاتفت وتم تسخير كافة الاليات اللوجيستية لإنقاذ المنصة وتمكينها من المغادرة في أفضل الظروف.و قد شارك ديوان البحرية التجارية والموانئ في تعويم المنصة البحرية وإبعادها عن مكان جنوحها بالسواحل الشمالية لولاية بنزرت بمنطقة الحويشات مستعملا معداته الجديدة التي اقتناها مؤخرا، وتحديدا الجرار البحري الجديد "مكتريس" بعد دخوله حيز الاستغلال بميناء بنزرت - منزل بورقيبة، بما يؤكّد نجاعة هذا الاستثمار الذي يهدف إلى تجديد البنية التحتية للديوان واكسابها الجاهزية اللازمة في مثل هذه العمليات، وفق المصدر ذاته.