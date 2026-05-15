تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة شهر

أفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجيه ذكار، بأنه تقرر تعليق نشاط المنظمة لمدة شهر.وأضاف ذكار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء الخميس، أنه تم عشية الخميس، إعلام المنظمة من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشّبّان لمدة 30 يوما، انطلاقا من تاريخ اليوم 14 ماي 2026، مؤكدا الامتثال لهذا القرار ومد رئاسة الحكومة بكل المعطيات، التي ستطلبها.كما أفاد بإلغاء الندوة الصحفية لمنظمة الأطباء الشبان، التي كانت مقررة اليوم، الجمعة، لتقديم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وذلك استجابة لقرار تعليق نشاط المنظمة.