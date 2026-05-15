JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:41 Tunis

نقابة الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات تأخر صرف مستحقات "الكنام" على تزويد المواطنين بالأدوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c99ef0988042.78032932_mplijekongqhf.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 13:41 قراءة: 1 د, 7 ث
      
حذّرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الجمعة، من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، معبّرة عن استنكارها لما وصفته "بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات".

ودعت النقابة، في بلاغ نشرته الجمعة، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى وضع روزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية "دون اضطراب".


كما طالبت بإقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تواجه صعوبات مالية، مشددة على ضرورة "عدم اعتبار التأخير في سداد المستحقات وكأنه امتناع متعمد"، في ظل ما اعتبرته ضغوطا مالية وجبائية وإدارية متراكمة باتت تهدد التوازن الاقتصادي للصيدليات، وتنعكس على حق المواطن في النفاذ إلى الدواء، وفق ما جاء في البلاغ.


وأكدت النقابة أن عددا من الصيدليات تعرضت لخطايا وغرامات عند حصول أي تعثر في السداد تجاه الإدارة الجبائية أو الصناديق الاجتماعية أو بعض الجماعات المحلية، رغم أن جزءا كبيرا من هذا "التعثر" يعود، وفق تقديرها، إلى أزمة سيولة ناجمة عن تأخر خلاص المستحقات، خاصة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام).

وفي السياق ذاته، شددت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على ضرورة تطبيق القانون على جميع المتدخلين في مسالك توزيع الأدوية والمواد الصحية، مع وضع حد لما وصفته بأشكال الفوضى والتهرب من الرقابة والفوترة والتتبع، داعية إلى تعزيز العدالة الجبائية وتعميم الفوترة الإلكترونية على جميع مواد الصحة، بحسب البلاغ ذاته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329335

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 ماي 2026 | 28 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:22
16:05
12:23
05:12
03:29
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
23°-16
22°-14
24°-13
26°-13
  • Avoirs en devises 25926,9
  • (14/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39026 DT
  • (14/05)
  • 1 $ = 2,88731 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>