بعد 100 يوم من اغتيال سيف القذافي.. القذاذفة يهددون بخيارات مفتوحة "لاستعادة الحق"
أصدر شباب قبيلة القذاذفة بيانا شديد اللهجة بمناسبة مرور 100 يوم على جريمة اغتيال سيف الإسلام معمر القذافي دون الكشف عن الجناة أو تقديمهم للعدالة، محذرين من "التصعيد".
وأكد البيان أن "ملايين الأحرار ما زالوا يرون بأعينهم كيف أن المجرمين الحقيقيين الذين خططوا وحرّضوا وموّلوا وسهّلوا تنفيذ هذه الجريمة النكراء يسرحون ويمرحون في حرية مطلقة"، مشيرا إلى أن مشاهد الحزن التي شهدتها مدينة بني وليد خلال مراسم الوداع لا تزال حاضرة في وجدان الليبيين.
وأوضح شباب القبيلة أن صبرهم طوال الفترة الماضية "لم يكن خوفا ولا عجزا"، بل إيمانا بقدرة مؤسسات الدولة على تحريك القانون وملاحقة المتورطين، مؤكدين أنهم منحوا الجهات المختصة فرصًا متكررة للتحرك "لكن الآمال بدأت تتلاشى".
واتهم البيان قبائل الزنتان بـ"الصمت المطبق والتستر على المجرمين"، معتبرا أن هذا الموقف "يوحي بالتواطؤ أو التقاعس عن أداء واجب وطني وأخلاقي"، وهو ما ساهم – بحسب البيان – في تفاقم الأزمة ورفع منسوب الاحتقان.
وشدد البيان على أن مرحلة "التسامح والإمهال" قد انتهت، وأن الصمت الذي فُهم على أنه ضعف "كان صبرا جميلا"، قبل أن يختتم بتحذير صريح من خطوات قادمة لتحصيل الحق، مؤكدين أنهم "لن يتحملوا مسؤولية أي تطورات مستقبلية" بعد هذا الإعلان، في إشارة إلى احتمالية التصعيد خلال الفترة المقبلة.
