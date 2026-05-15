وزارة التجارة تدعو إلى تقديم ملاحظات حول عملية تركيز اقتصادي بين شركتين دوليتين في مجال توزيع المعدات

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنها توصلت، باعتبار تونس عضوا في السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) وبموجب لائحة الكوميسا للمنافسة وحماية المستهلك لسنة 2025، بإشعار من طرف مفوضية الكوميسا للمنافسة وحماية المستهلك حول عملية تركيز اقتصادي بين كل من شركة Tractafric Equipment International GBL (الشركة الشارية "acquéreur") وشركة Bartrac Equipment GBL (الشركة المستهدفة ).وأوضحت الوزارة في بلاغ لها الجمعة أن عملية التركيز تم إخطار مفوضية الكوميسا بها بتاريخ 07 ماي 2026، وتم تضمينها تحت عدد CCC/MER/04/14/2026.ودعت الوزارة كافة الهياكل العمومية والهياكل المهنية والمتدخلين الاقتصاديين وكل من يهمه الأمر إلى الاطلاع على هذا الإخطار عبر موقع المفوضية https://comesacompetition.orgمن خلال الرابط “Registres des cas (cas actuels)”، والإدلاء بأي ملاحظات أو معلومات مفيدة لتقييم آثار هذه العملية على المصلحة العامة ووضعية المنافسة في السوق التونسية، وذلك في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 19 ماي 2026.وأشارت إلى أن عملية التركيز المعروضة تتعلق بمؤسسات تنشط خاصة في مجال توزيع المعدات والآليات في قطاعات الفلاحة والصناعة والمناجم والكهرباء والبناء، وهي حاملة لعلامات عالمية مختلفة.ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن تقديم المعطيات والملاحظات المطلوبة أو طلب مزيد من الاستفسار عبر التواصل الحضوري مع مصالح الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.وتهيب الوزارة بكافة المعنيين بسرعة التواصل مع مصالحها في الآجال المحددة نظرا لأهمية الموضوع، وفق البلاغ.