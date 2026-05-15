JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:04 Tunis

المعهد الوطني للاحصاء: النشاط الاقتصادي يسجل نموا بنسبة 2،6 بالمائة خلال الثلاثي الاول لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/iktisaadnomooooa.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 16:27 قراءة: 1 د, 21 ث
      
سجل النشاط الاقتصادي في تونس نموا بنسبة 2,6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وفق تقديرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة.

في المقابل، أظهرت المؤشرات تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2025، وذلك بحساب التغيرات ربع السنوية.


الفلاحة والصناعة والخدمات تقود النمو

وساهمت عدة قطاعات في دعم النمو الاقتصادي، أبرزها القطاع الفلاحي الذي سجل ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 6,8 بالمائة، مساهما بـ0,61 نقطة مائوية في نسبة النمو الإجمالية.


كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 3,1 بالمائة، مدفوعة خاصة بتحسن:

* الصناعات الفلاحية والغذائية بـ15,1 بالمائة
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ4,3 بالمائة

في المقابل، تراجع قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 5,8 بالمائة.

وسجل قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ارتفاعا بـ0,9 بالمائة، بفضل تطور نشاط المناجم بـ3,7 بالمائة، رغم تراجع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 4,8 بالمائة.

وعموما، حقق القطاع الصناعي نموا بـ2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة، مساهما بـ0,45 نقطة مائوية في نسبة النمو العامة، بينما تراجع قطاع البناء بنسبة 7,1 بالمائة.

الخدمات تواصل الأداء الإيجابي

وحافظ قطاع الخدمات على نسقه التصاعدي، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بـ2,2 بالمائة، مساهما بـ1,38 نقطة مائوية في النمو الاقتصادي.

ويعود هذا الأداء أساسا إلى تحسن أنشطة:

* النزل والمطاعم والمقاهي بـ4 بالمائة
* الإعلامية والاتصال بـ4,1 بالمائة
* النقل بـ1,7 بالمائة

ارتفاع الطلب الداخلي وتوسع الواردات

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع الطلب الداخلي، الذي يشمل الاستهلاك والاستثمار، بنسبة 5,2 بالمائة، ما ساهم إيجابيا بـ5,64 نقاط مائوية في النمو المسجل.

في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبيا بـ3,08 نقاط، نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 9,3 بالمائة مقابل نمو الصادرات بنسبة 4,2 بالمائة فقط.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329345

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 ماي 2026 | 28 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:22
16:05
12:23
05:12
03:29
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet27°
24° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
23°-16
21°-15
24°-13
25°-13
  • Avoirs en devises 25926,9
  • (14/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39026 DT
  • (14/05)
  • 1 $ = 2,88731 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>